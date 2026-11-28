In occasione del 74° anniversario della scomparsa della Regina Elena di Savoia, avvenuta il 28 novembre 1952, la Delegazione di Messina dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon ne ricorderà la figura e l’opera con una Santa Messa in suffragio. La celebrazione eucaristica si terrà alle ore 17.30 presso la Chiesa del Santo Spirito di Messina e sarà officiata da Mons. Mario Di Pietro.

La commemorazione vuole rendere omaggio a una Sovrana che ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e, in modo particolare, nella memoria della città di Messina. È infatti indissolubilmente legato alla Regina Elena il ricordo della sua straordinaria opera di solidarietà in occasione del devastante terremoto del 28 dicembre 1908. In quei giorni drammatici, la Regina raggiunse Messina e si prodigò personalmente nell’assistenza ai feriti e ai superstiti, contribuendo alle attività di soccorso e dimostrando una vicinanza concreta alla popolazione colpita dalla tragedia.

Un impegno umano e caritatevole che le valse l’affetto e la riconoscenza dei messinesi e che ancora oggi rappresenta una delle pagine più significative del suo rapporto con la città dello Stretto. Un esempio di umanità e carità che ancora oggi vive nella memoria della città.