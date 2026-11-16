Ventidue luoghi da scoprire tra Messina e la sua provincia, 570 studenti protagonisti e un’intera settimana dedicata alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. Tornano le Giornate FAI per le Scuole 2026, presentate questa mattina a Palazzo Zanca, in vista degli appuntamenti in programma da lunedì 23 a sabato 28 novembre. L’iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, coinvolgerà in tutta Italia oltre 250 luoghi, offrendo agli studenti delle Classi Amiche FAI l’opportunità di conoscere monumenti, edifici storici, chiese, musei e spazi normalmente poco accessibili al pubblico.

A Messina il programma predisposto dalla Delegazione FAI, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, comprende aperture nel capoluogo, nei Comuni della fascia tirrenica e della riviera ionica e nelle Isole Eolie. Tra gli appuntamenti più particolari figurano le visite alla Questura di Messina e allo Stadio Giovanni Celeste, oltre a percorsi dedicati al patrimonio religioso, alle tradizioni artigianali e alla memoria storica delle comunità locali. La manifestazione si basa sul principio dell’educazione tra pari: gli studenti, preparati dai propri insegnanti e dai volontari FAI, diventano Apprendisti Ciceroni e accompagnano i coetanei alla scoperta dei luoghi selezionati. Un’esperienza che unisce apprendimento, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Giornate FAI per le Scuole, a Palazzo Zanca la presentazione dell’edizione 2026

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alla Pubblica istruzione Stello Vadalà, il capo delegazione FAI di Messina Nico Pandolfino, i sindaci di Rometta e Villafranca Tirrena, rispettivamente Nino Cirino e Giuseppe Cavallaro, e il club manager dell’ACR Messina, Maurizio Mantineo. Presenti anche il vicesindaco di Saponara, Tullio Campanella, e il presidente del Centro Studi Maria Costa, Nunzio Marotta. Per il mondo scolastico hanno partecipato i dirigenti Giusy De Luca dell’IC Pascoli Crispi, Domizia Arena dell’IC Paino Gravitelli, Michele Bonardelli dell’IC Manzoni – Dina e Clarenza, Barbara Oteri dell’IC Torregrotta, Rossana Ingrassia dell’IC Villafranca Tirrena e Stefania Modica del Liceo Paritario SV Modica, insieme ai docenti e agli Apprendisti Ciceroni degli istituti coinvolti.

Il progetto educativo degli Apprendisti Ciceroni è attivo da trent’anni e ha coinvolto finora oltre 600.000 studenti in tutta Italia. Le Giornate FAI per le Scuole riprendono il modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno, ma sono riservate esclusivamente alle Classi Amiche FAI di ogni ordine e grado. L’iniziativa rientra nel programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, presentato il 27 ottobre al Ministero dell’Istruzione e del Merito alla presenza del ministro Giuseppe Valditara. Il programma comprende anche visite didattiche nei 75 Beni del FAI, una piattaforma di formazione online dedicata alle professioni dei beni culturali e il concorso nazionale “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, dedicato alla promozione della pace attiva nei territori.

Basile: “conoscere i propri luoghi rafforza il senso di appartenenza”

Nel corso della presentazione, il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione tra le amministrazioni comunali della Città metropolitana, che hanno messo a disposizione luoghi di interesse storico e culturale. “Le Giornate FAI tornano con un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione di crescita per i nostri ragazzi. Da sindaco della Città metropolitana, desidero ringraziare i colleghi sindaci presenti per aver messo a disposizione i siti di particolare interesse storico e culturale dei propri Comuni, consentendo di aprire ai giovani luoghi che raccontano la storia e l’identità delle nostre comunità. È fondamentale che le nuove generazioni acquisiscano sempre maggiore consapevolezza del patrimonio che ci appartiene, perché conoscere i propri luoghi significa anche rafforzare il senso di appartenenza e il legame con il territorio. Un percorso reso possibile grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici, che accompagnano gli studenti in questa esperienza di conoscenza e riscoperta”, ha dichiarato il primo cittadino.

Vadalà: “La scuola deve avvicinare i ragazzi alla storia del territorio”

L’assessore alla Pubblica istruzione, Stello Vadalà, ha evidenziato l’importanza dell’esperienza educativa proposta dal FAI, richiamando anche il proprio passato da dirigente scolastico. “Il FAI è una delle realtà più importanti della nostra città. Ho già avuto modo di partecipare a questa iniziativa quando ero dirigente scolastico e ne conosco il valore. È un progetto pensato per le scuole, perché accanto allo studio è fondamentale che i ragazzi imparino a conoscere e apprezzare il patrimonio storico e culturale che li circonda. Avvicinarsi ai luoghi e alla storia del proprio territorio significa riscoprirne le radici, rafforzare il senso di appartenenza e maturare una maggiore consapevolezza della propria identità. La scuola è una realtà viva e sana, capace di trasmettere valori e accompagnare le nuove generazioni nella conoscenza e nella valorizzazione del proprio territorio”, ha affermato l’assessore.

Nico Pandolfino: 570 ragazzi diventano ambasciatori della memoria e del patrimonio culturale

Il capo delegazione FAI di Messina, Nico Pandolfino, ha posto l’attenzione soprattutto sul ruolo attivo degli studenti, chiamati non soltanto a conoscere i luoghi, ma anche a raccontarli ai propri coetanei. “Le Giornate FAI per le Scuole rappresentano un momento fondamentale di educazione civica e cittadinanza attiva. Esistono pochi modi per prendersi davvero cura delle cose, e sono tutti gesti antichi, come amare o lavorare. Narrare è però l’azione più intimamente legata all’essere umano, perché raccontare significa custodire. Per questo vedere 570 ragazzi studiare e narrare con entusiasmo l’identità della propria terra è la speranza più bella: che continuino a esserci persone pronte a raccontare, e dunque a prendersi cura, del nostro Paese”, ha dichiarato Pandolfino. Nel suo intervento, il capo delegazione ha richiamato anche alcune delle aperture più significative di questa edizione, a cominciare dalla Questura di Messina, che consentirà agli studenti di conoscere da vicino un luogo istituzionale normalmente destinato alle attività della Polizia di Stato.

La Questura di Messina apre agli studenti: visita speciale anche alla sala operativa

Tra gli appuntamenti più particolari del programma figurano le visite alla Questura di Messina, previste per il 24 e il 26 novembre, a cura dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi. Attraverso un percorso autorizzato, gli studenti potranno approfondire la storia dell’edificio e conoscere alcuni aspetti del lavoro quotidiano della Polizia di Stato. L’iniziativa comprende anche una visita eccezionale alla sala operativa, dalla quale vengono gestite le chiamate provenienti dal territorio provinciale. L’apertura rappresenta una delle occasioni più particolari dell’edizione messinese delle Giornate FAI per le Scuole, permettendo ai ragazzi di entrare in contatto con una realtà istituzionale impegnata quotidianamente nella sicurezza della comunità.

Lo Stadio Giovanni Celeste apre le porte: dagli spogliatoi al terreno di gioco

Un’altra apertura di particolare interesse riguarda lo Stadio Giovanni Celeste, storico impianto sportivo cittadino recentemente restaurato dal Comune di Messina e sede degli incontri dell’ACR Messina. La visita, in programma il 24 novembre e curata dall’IC Leopardi, permetterà agli studenti di conoscere gli spazi interni della struttura, dalle palestre agli spogliatoi, fino al terreno di gioco. Il club manager dell’ACR Messina, Maurizio Mantineo, ha sottolineato il significato culturale e sociale dell’iniziativa. “Aprire le porte dello stadio Giovanni Celeste agli studenti in occasione delle Giornate FAI per le Scuole è per l’ACR Messina motivo di grande orgoglio e responsabilità. Questo impianto non è soltanto un terreno di gioco, ma un autentico monumento della memoria collettiva cittadina, un luogo in cui intere generazioni hanno condiviso emozioni, sacrifici e senso di appartenenza. La collaborazione con la Delegazione FAI di Messina rappresenta un’opportunità preziosa per trasmettere ai più giovani il valore storico, architettonico e sociale di questa struttura. Il calcio, e lo sport in generale, svolgono un ruolo educativo fondamentale: far conoscere ai ragazzi le radici del nostro club significa aiutarli a comprendere l’identità stessa di Messina. Ringraziamo la delegazione FAI e le scuole aderenti per aver reso possibile questa giornata di cultura, storia e passione giallorossa”, ha dichiarato Mantineo. Il coinvolgimento dello stadio nell’iniziativa consente di valorizzare anche il patrimonio sportivo cittadino, riconoscendone il ruolo nella memoria collettiva e nella storia della comunità messinese.

Letizia Frisone: “preziose opportunità per conoscere e tutelare il patrimonio italiano”

Il valore delle attività rivolte agli studenti è stato ribadito anche da Letizia Frisone, delegata scuola della Delegazione FAI di Messina. “Le attività del FAI non finiscono mai! E quelle che la Fondazione rivolge al mondo della scuola rappresentano preziose opportunità per avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio italiano e favorire una maggiore consapevolezza del valore della sua tutela”, ha dichiarato Frisone. A conclusione del proprio intervento, Nico Pandolfino ha ringraziato le istituzioni e le realtà territoriali che hanno collaborato all’organizzazione delle aperture, dalla Questura al Comune di Messina, dall’ACR Messina all’Arcidiocesi, fino alle amministrazioni comunali della provincia.

Giornate FAI per le Scuole 2026 a Messina: tutti i luoghi aperti e le date

Il calendario della Delegazione FAI di Messina comprende 22 aperture distribuite tra il capoluogo, la fascia tirrenica, la riviera ionica e le Isole Eolie. Le visite saranno curate dagli studenti degli istituti scolastici aderenti, nel ruolo di Apprendisti Ciceroni.

Messina città

Casa Museo Maria Costa – 23 novembre. Visite a cura dell’IC Paradiso.

Chiesetta della Consolazione di Gravitelli – 23 novembre. Visite a cura dell’IC Paino.

Chiostri dell’Arcivescovado – 23 e 26 novembre. Visite a cura del Liceo Linguistico Paritario “S. V. Modica”.

Chiesa San Nicolò di Bari di Giampilieri Superiore – 23 e 27 novembre. Visite a cura dell’IC Santa Margherita.

Questura di Messina – 24 e 26 novembre. Visite a cura dell’IC Pascoli-Crispi.

Stadio Celeste – 24 novembre. Visite a cura dell’IC Leopardi.

Eremo di Santa Maria degli Angeli – 24 novembre. Visite a cura dell’IC Albino Luciani.

Chiesa di Sant’Elia – 24 novembre. Visite a cura dell’IC Mazzini Gallo.

Stazione FS di Tremestieri – 26 e 27 novembre. Visite a cura dell’IC Tremestieri.

Dalla Regina Elena a Santa Rita passando per Porta Imperiale – 26 novembre. Visite a cura dell’IC Manzoni – Dina e Clarenza.

Area tirrenica

Monforte San Giorgio – Viaggio nel patrimonio di Monforte San Giorgio – 23 novembre. Visite a cura dell’IC Torregrotta.

Rometta – Museo Etnoantropologico – 24 novembre. Visite a cura dell’IC Saponara, sezione Rometta Centro.

Villafranca Tirrena – Museo della Medicina “Ottavio Badessa” – 24 e 26 novembre. Visite a cura dell’IC Villafranca Tirrena.

Patti – Nel centro storico: tra antiche mura e architetture sacre – 25 novembre. Visite a cura dell’IC Pirandello di Patti.

Santa Lucia del Mela – Tra fede e storia – 26 novembre. Visite a cura dell’IC Santa Lucia del Mela.

Venetico – Dall’argilla al mattone: il comprensorio dei laterizi – 26 novembre. Visite a cura dell’IC Stefano D’Arrigo di Venetico.

Saponara – Il lavoro dei carbonai tra storia e tradizione – 27 novembre. Visite a cura dell’IC Saponara.

Patti – Sulle tracce del passato: percorso d’arte nel centro storico – 27 novembre. Visite a cura dell’IIS Borghese Faranda di Patti.

Area ionica

Santa Teresa di Riva – Villa Ragno – 25 novembre. Visite a cura dell’IIS Caminiti Trimarchi di Santa Teresa di Riva.

Itala – Abbazia dei Santi Pietro e Paolo – 27 novembre. Visite a cura dell’IC Alì Terme.

Isole Eolie

Lipari – Itinerario tra Cattedrale, giardini e patrimonio sacro – 25 novembre. Visite a cura dell’IC Isole Eolie, sezione Lipari.

Leni, Salina – Santuario della Madonna del Terzito – 26 novembre. Visite a cura dell’IC Isole Eolie, sezione Salina.

Messina e provincia, una settimana per riscoprire storia e identità del territorio

Le Giornate FAI per le Scuole 2026 offriranno quindi agli studenti un percorso che attraversa luoghi molto diversi tra loro: dalle istituzioni ai siti religiosi, dagli edifici storici ai musei, fino agli spazi legati allo sport, alle tradizioni produttive e alla memoria delle comunità. Il progetto mette al centro la partecipazione diretta dei ragazzi, chiamati a studiare i luoghi selezionati e a raccontarne il valore ai propri coetanei, trasformando la visita in un’esperienza di educazione civica e conoscenza del territorio.