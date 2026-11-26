Non si chiude la battaglia giudiziaria sulle elezioni comunali di Messina del 24 e 25 maggio. Dopo il pronunciamento del TAR, la vicenda approda al Consiglio di giustizia amministrativa (CGA), chiamato a esaminare l’appello presentato da alcuni cittadini attraverso gli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni. I ricorrenti hanno infatti impugnato la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto il precedente ricorso, chiedendo una nuova valutazione delle contestazioni sollevate sulla regolarità della consultazione elettorale.

Elezioni amministrative di Messina, le contestazioni nel ricorso al CGA

Sono due le principali questioni sulle quali si concentra l’appello. La prima riguarda l’ammissione delle 14 liste collegate a Federico Basile, avvenuta senza la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori. La seconda investe invece la legittimità dell’indizione delle elezioni amministrative nel mese di maggio, alla luce delle tempistiche relative alle dimissioni del sindaco. Secondo quanto sostenuto dagli appellanti, infatti, le dimissioni erano diventate efficaci il 27 febbraio, successivamente al termine del 24 febbraio che, nella ricostruzione dei ricorrenti, avrebbe rappresentato la scadenza prevista per consentire al Comune di Messina di partecipare alla tornata elettorale ordinaria.

La richiesta di riformare la sentenza del TAR

Con il nuovo ricorso, i cittadini chiedono al Consiglio di giustizia amministrativa di riformare la precedente sentenza del TAR e riconoscere la sussistenza delle presunte irregolarità contestate. La vicenda elettorale messinese si arricchisce dunque di un nuovo capitolo giudiziario, con le questioni relative all’ammissione delle liste e alle tempistiche della consultazione nuovamente sottoposte al vaglio della giustizia amministrativa.