Qual è lo stato di salute delle imprese della provincia di Messina? Quali sono le condizioni dell’occupazione e quali prospettive si aprono per lo sviluppo economico del territorio? Sono questi i temi al centro dell’iniziativa promossa dalla Uil Messina, guidata dal segretario generale Ivan Tripodi, in collaborazione con il Centro di ricerca sui bilanci aziendali del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, diretto dal professor Antonio Del Pozzo, coordinatore del corso di laurea in Economia Aziendale. Dopo una prima positiva esperienza, la Uil Messina ha infatti proseguito il rapporto di partnership con l’ateneo messinese, consolidando una collaborazione che ha portato alla realizzazione di un nuovo progetto di ricerca dedicato al sistema produttivo provinciale.

Messina, uno studio sui bilanci delle imprese e sull’occupazione

La sinergia tra il sindacato e l’Università, formalizzata attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, ha consentito la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Performance economiche e occupazione: focus sui bilanci delle imprese della provincia”. I risultati dello studio saranno presentati pubblicamente martedì 24 novembre, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna 2 del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, in Via dei Verdi. La ricerca costituirà il punto di partenza per una discussione più ampia dedicata al tema “Lavoro e imprese nella provincia di Messina: crisi o prospettive di sviluppo”.

Il programma dell’incontro all’Università di Messina

La manifestazione sarà moderata da Francesca Stornante, giornalista di Rtp-Gazzetta del Sud. Ad introdurre i lavori sarà Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina. Seguiranno gli indirizzi di saluto della professoressa Giovanna Spatari, Magnificoa Rettore dell’Università di Messina, e del professor Gustavo Barresi, direttore del Dipartimento di Economia. L’illustrazione del report sarà affidata al professor Antonio Del Pozzo, con la collaborazione di Giulia Cattafi, Giulia Favetti e Federica Tonnarello. Le conclusioni saranno affidate a Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil Nazionale e Commissario Uil Sicilia.

Tripodi: “per affrontare l’emergenza lavoro servono analisi scientifiche e dati incontrovertibili”

Il segretario generale della Uil Messina, Ivan Tripodi, sottolinea l’importanza della collaborazione con l’Università per approfondire, attraverso dati e analisi, le condizioni economiche e occupazionali del territorio.“Il rapporto con l’ateneo di Messina si inserisce pienamente nella cosiddetta terza missione dell’università che prevede l’interazione verso il contesto socioeconomico del territorio. L’importante evento rappresenterà un’occasione straordinaria per analizzare e valutare, sulla base di numeri concreti, la reale condizione economica e occupazionale della nostra realtà. Per affrontare seriamente l’emergenza lavoro e il futuro economico-sociale servono analisi scientifiche e dati incontrovertibili. La collaborazione con l’Università di Messina ci permette di radiografare, grazie all’eccellenza rappresentata da uno studio approfondito e rigoroso effettuato dalla struttura del prof. Del Pozzo, lo stato di salute del sistema produttivo messinese e di aprire un confronto concreto con le istituzioni e le parti sociali finalizzato a dare risposte per invertire la rotta”, ha dichiarato Tripodi.