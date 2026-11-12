Messina, lavori sulla Panoramica dello Stretto: prorogate le limitazioni al traffico

Proseguono i lavori lungo la Panoramica dello Stretto a Messina, con una nuova proroga delle limitazioni alla circolazione stradale. A causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno rallentato le attività di cantiere, i provvedimenti temporanei sulla Strada Provinciale 43/bis resteranno in vigore fino al 21 novembre 2026. Le restrizioni interessano il tratto in corrispondenza del chilometro 3+600 e prevedono la chiusura temporanea di una corsia della carreggiata in direzione Palermo, oltre all’introduzione di un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Panoramica dello Stretto, chiusura di una corsia in direzione Palermo

Il provvedimento riguarda la corsia lato valle della carreggiata in direzione Palermo, che sarà temporaneamente chiusa al transito nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 16:30. Le limitazioni saranno applicate fino al 21 novembre, consentendo alla ditta incaricata di proseguire gli interventi previsti nel tratto interessato. La chiusura riguarda una sola corsia e non l’intera carreggiata. Il provvedimento è finalizzato a garantire gli spazi necessari per la presenza dei mezzi d’opera e per lo svolgimento delle attività di cantiere.

Limite di velocità di 30 km/h nel tratto interessato dai lavori

Oltre alla chiusura temporanea della corsia, lungo il tratto della S.P. 43/bis Panoramica dello Stretto interessato dagli interventi è previsto un limite massimo di velocità di 30 km/h. La misura è stata disposta per garantire condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, tenendo conto della presenza dei mezzi impegnati nel cantiere e della temporanea riduzione dello spazio disponibile per la circolazione.

Il maltempo rallenta il cantiere: lavori prorogati fino al 21 novembre

Alla base della proroga ci sono le condizioni meteorologiche avverse, che hanno impedito alla ditta incaricata di completare gli interventi entro i termini inizialmente previsti. Si è reso quindi necessario prolungare le limitazioni alla viabilità per consentire il completamento delle attività e garantire che i lavori possano proseguire in condizioni di sicurezza. La proroga fino al 21 novembre 2026 riguarda dunque le misure temporanee già previste per il tratto al chilometro 3+600.