Messina, lavori agli ex Silos: cambiano i percorsi di 12 linee ATM, niente fermata al Terminal Cavallotti

Cambiano temporaneamente i percorsi di numerose linee di ATM Messina a causa dei lavori di demolizione degli ex Silos. A partire dalle ore 9 di domani, martedì 3 novembre 2026, e fino al 23 novembre, alcuni autobus del trasporto pubblico cittadino non transiteranno più dal Terminal Cavallotti, ma seguiranno un itinerario alternativo stabilito in conseguenza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comunale che disciplina la nuova viabilità nell’area interessata dal cantiere. Le modifiche riguarderanno complessivamente 12 linee del servizio ATM e comporteranno variazioni nei percorsi abituali dei mezzi. L’azienda predisporrà apposite indicazioni per agevolare gli spostamenti dei passeggeri e garantirà la presenza del proprio personale per fornire assistenza agli utenti nell’area del parcheggio Cavallotti.

Messina, ecco le 12 linee ATM che cambiano percorso dal 3 novembre

Le modifiche alla circolazione interesseranno le linee 1, 18/, 18 bis, 19 bis, 21, 23 U, 24, 32, 33, Sostitutivo Tram, N1 e N2. Per tutta la durata delle disposizioni previste dall’ordinanza comunale, questi autobus non effettueranno il consueto transito dal Terminal Cavallotti, seguendo invece un percorso alternativo che consentirà loro di proseguire il servizio. La variazione coinvolgerà quindi diverse linee urbane, compreso il servizio sostitutivo del tram e le linee N1 e N2. Gli utenti che utilizzano abitualmente il Terminal Cavallotti dovranno pertanto tenere conto delle modifiche previste durante il periodo interessato dai lavori.

Il nuovo percorso degli autobus: dalla Stazione Centrale a viale San Martino

Per le linee coinvolte è stato definito un itinerario alternativo. Dopo aver effettuato la fermata della Stazione Centrale in direzione nord, gli autobus proseguiranno verso via Luigi Rizzo, per poi svoltare sul viale San Martino basso. Da questo punto i mezzi riprenderanno il loro normale percorso. La modifica consentirà di evitare il transito dal Terminal Cavallotti per le linee interessate, adeguando la circolazione dei mezzi pubblici alla nuova organizzazione della viabilità prevista nell’area degli ex Silos. Per quanto riguarda invece le altre linee che utilizzano il Terminal Cavallotti come capolinea di partenza, ATM ha precisato che dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’ordinanza comunale. Per queste ultime non sono state indicate ulteriori variazioni specifiche nel dettaglio della comunicazione.

Lavori di demolizione degli ex Silos, modifiche alla viabilità fino al 23 novembre

La riorganizzazione temporanea dei percorsi degli autobus è legata alle disposizioni comunali adottate per consentire lo svolgimento dei lavori di demolizione degli ex Silos di Messina. Gli interventi comportano una modifica della viabilità nell’area interessata, con conseguenze anche sulla normale circolazione dei mezzi del trasporto pubblico. Le variazioni entreranno in vigore alle ore 9 del 3 novembre e resteranno previste fino al 23 novembre 2026. Durante questo periodo le linee interessate seguiranno gli itinerari alternativi stabiliti, mentre le altre corse che fanno riferimento al Terminal Cavallotti dovranno rispettare le disposizioni dell’ordinanza.

Terminal Cavallotti, segnaletica e personale ATM per assistere i passeggeri

Per limitare i disagi agli utenti e rendere più chiare le modifiche alla circolazione, ATM Messina installerà apposita segnaletica informativa all’interno dell’area del parcheggio Cavallotti. Le indicazioni serviranno a orientare i passeggeri rispetto alla nuova organizzazione della viabilità e ai cambiamenti nei percorsi degli autobus. L’azienda garantirà inoltre il supporto del personale ATM, che sarà a disposizione per fornire chiarimenti e assistenza agli utenti durante il periodo interessato dalle modifiche. Da domani, dunque, chi utilizza le linee coinvolte dovrà prestare particolare attenzione ai nuovi percorsi degli autobus a Messina, soprattutto per gli spostamenti che prevedono abitualmente il passaggio dal Terminal Cavallotti. La riorganizzazione resterà in vigore secondo le date comunicate, in relazione alle esigenze del cantiere per la demolizione degli ex Silos.