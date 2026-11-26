Dalla precarietà dei contratti di lavoro a bordo delle navi nello Stretto di Messina ai costi che le famiglie devono sostenere per consentire ai futuri marittimi di accedere al primo imbarco. Azione rafforza il proprio impegno a sostegno del settore marittimo e, dopo aver portato in Parlamento il problema della precarietà lavorativa a bordo, presenta un emendamento alla legge di bilancio 2027 per finanziare la formazione iniziale e favorire l’ingresso nella professione.

Lavoro marittimo, la proposta di Azione per finanziare la formazione

L’emendamento, a prima firma Ettore Rosato e sottoscritto da Giulia Pastorella ed Elena Bonetti, prevede lo stanziamento di 1 milione di euro nel 2027 e 2 milioni di euro all’anno a partire dal 2028 per la formazione del personale di bordo, con particolare attenzione alle figure professionali carenti nei reparti di coperta, macchina, camera e cucina. La proposta lega il sostegno economico alla formazione a concrete prospettive occupazionali. Per accedere ai contributi pubblici, infatti, le compagnie di navigazione dovrebbero formulare una proposta di assunzione ad almeno il 60% delle persone formate.

Primo imbarco, il peso dei costi di formazione sulle famiglie

A evidenziare le difficoltà economiche che devono affrontare quanti intendono intraprendere la professione marittima è Alessandro Bongiorno, referente cittadino di Azione a Messina. “Per una famiglia, il costo del primo imbarco comincia ben prima del primo stipendio”, spiega Bongiorno, referente cittadino di Azione a Messina. “Per lavorare a bordo, la legge impone una formazione in materia di sicurezza, con requisiti che variano in base al tipo di nave, alla qualifica e alle mansioni. L’addestramento di base insegna a prestare il primo soccorso, a sopravvivere in mare in caso di abbandono della nave e a intervenire su un principio di incendio”.

Un investimento economico che può diventare particolarmente significativo quando, oltre alla formazione di base, è necessario conseguire ulteriori qualificazioni specialistiche. Alle spese per i corsi si aggiungono, infatti, quelle per gli adempimenti sanitari e amministrativi, oltre agli eventuali costi legati agli spostamenti. “Per un percorso che comprende anche gli addestramenti specialistici richiesti dalle mansioni di bordo, i soli corsi possono costare circa 2.200 euro, in base alle tariffe pubblicate dai centri di formazione marittima. A questa cifra si aggiungono le spese per le visite mediche e i documenti e, se i corsi si svolgono fuori città, anche quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio”, evidenzia la nota.

Oltre il primo imbarco: la sfida della continuità occupazionale nello Stretto di Messina

Il sostegno alla formazione rappresenta soltanto uno degli aspetti dell’impegno di Azione per il settore marittimo. Accanto alla necessità di ridurre le barriere economiche all’ingresso nella professione, il partito pone l’accento sulla continuità occupazionale e sulle prospettive di crescita professionale dei lavoratori. L’obiettivo è favorire un percorso che non si esaurisca con il primo imbarco, ma che consenta al personale di bordo di costruire una carriera senza dover affrontare, a ogni sbarco, nuove incertezze sul proprio futuro lavorativo. “Legare il contributo pubblico alla formazione e a una proposta di assunzione è un primo passo concreto. Ora dobbiamo lavorare perché al primo imbarco segua una carriera che possa crescere con continuità, senza che ogni sbarco rimetta in discussione il futuro di chi lavora a bordo”, conclude Bongiorno.