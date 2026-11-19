Arte, sensibilizzazione e impegno istituzionale si incontrano a Messina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre. Palazzo Zanca ospiterà la mostra “Tutti i colori del buio”, un’esposizione dedicata al tema del femminicidio e firmata dalla pittrice messinese Daniela Cipitì, Crime Artist. L’inaugurazione è in programma martedì 24 novembre 2026, alle ore 10, nel Transatlantico del Palazzo municipale, alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata e dell’assessore alle Politiche culturali Enzo Caruso. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle attività di sensibilizzazione dedicate alla ricorrenza internazionale del 25 novembre e intende utilizzare il linguaggio dell’arte per richiamare l’attenzione sulla violenza di genere, sulla necessità della prevenzione e sull’importanza di un impegno condiviso da parte delle istituzioni e della comunità.

“Tutti i colori del buio”, a Messina una mostra dedicata al femminicidio

Al centro dell’appuntamento ci sarà la mostra “Tutti i colori del buio”, attraverso la quale l’artista messinese Daniela Cipitì affronta il tema del femminicidio, affidando alla pittura il compito di rappresentare una delle più drammatiche emergenze sociali contemporanee. L’esposizione nasce con l’obiettivo di favorire una riflessione sulla violenza contro le donne, utilizzando l’espressione artistica come strumento di sensibilizzazione e consapevolezza. Attraverso i dipinti, l’iniziativa intende mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che richiede interventi di prevenzione, contrasto e tutela, coinvolgendo non soltanto le istituzioni, ma anche la società civile. La mostra rappresenta quindi un’occasione per affrontare il tema della violenza di genere attraverso una prospettiva culturale, capace di affiancare alle attività istituzionali un linguaggio espressivo differente. I lavori dell’artista resteranno esposti negli spazi di Palazzo Zanca fino a sabato 28 novembre, offrendo ai visitatori la possibilità di approfondire e riflettere sul significato dell’iniziativa anche nei giorni successivi all’inaugurazione.

Il 25 novembre e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’iniziativa è promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso la Risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. La ricorrenza del 25 novembre è dedicata alla promozione di iniziative di informazione, prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione internazionale sulla tutela dei diritti e della dignità femminile. La mostra organizzata a Messina si inserisce in questo percorso, contribuendo a diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sul rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione. La scelta di affiancare un’esposizione artistica a un momento di confronto istituzionale intende valorizzare differenti strumenti di sensibilizzazione, coinvolgendo il pubblico attraverso la cultura e il dialogo tra i soggetti impegnati sul territorio.

A Palazzo Zanca la tavola rotonda “fare rete contro la violenza: Ruoli, Strategie e Buone Prassi”

Subito dopo il taglio del nastro della mostra, il programma proseguirà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca con la tavola rotonda dal titolo “Fare rete contro la violenza: Ruoli, Strategie e Buone Prassi”. L’incontro sarà dedicato al confronto tra gli organi istituzionali e la rete territoriale dei Comitati Unici di Garanzia (CUG), con l’obiettivo di condividere esperienze, strumenti e buone pratiche nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela della dignità delle donne, sia nei luoghi di lavoro sia nella società civile, attraverso il rafforzamento delle collaborazioni tra i soggetti coinvolti. La tavola rotonda rappresenterà quindi un momento di approfondimento sulle modalità attraverso le quali le istituzioni e gli organismi territoriali possono contribuire a sviluppare azioni coordinate, favorendo una maggiore efficacia delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

Il Comitato Unico di Garanzia del Comune di Messina promuove l’iniziativa

L’appuntamento è organizzato dal Comitato Unico di Garanzia del Comune di Messina, in partnership con l’Assessorato alle Pari Opportunità, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione promosse in occasione del 25 novembre. L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo della collaborazione istituzionale nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni, promuovendo il confronto tra le diverse realtà impegnate nella tutela dei diritti. Il coinvolgimento della rete dei CUG territoriali consentirà di affrontare il tema anche attraverso lo scambio di esperienze e strumenti operativi, con particolare riferimento alle azioni di prevenzione e alla promozione della parità. L’obiettivo è consolidare le sinergie territoriali e rafforzare una cultura del rispetto, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere richiede un impegno costante e condiviso.