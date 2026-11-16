Messina, la Scuola Calcio Sicilia trionfa al torneo “Autunno in Festa”

È la Scuola Calcio Sicilia ad aggiudicarsi il torneo “Autunno in Festa”, disputato sabato 14 novembre sui campi del Giovanni XXIII e del Football 24 di Messina. Una giornata da incorniciare per i piccoli calciatori della classe 2019, protagonisti di un percorso che ha portato la formazione biancorossa sul gradino più alto del podio. Un successo particolarmente significativo anche in considerazione del livello della competizione e del lavoro avviato soltanto due mesi fa dal responsabile tecnico reggino Zumbo, alla guida del progetto sportivo. La Scuola Calcio Sicilia ha chiuso il torneo al primo posto, precedendo F24 Messina, seconda classificata, e Città di Santa Teresa, terza. Un risultato che rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita dei giovani atleti e che, secondo quanto evidenziato dalla società, conferma i progressi compiuti attraverso il nuovo indirizzo tecnico introdotto da Zumbo.