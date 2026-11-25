Innovazione tecnologica, assistenza territoriale e accessibilità alle cure. Sono i pilastri dei cinque progetti presentati dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina al Forum Risk Management in Sanità di Arezzo. Dal drone per il trasporto del sangue tra Patti e Lipari alla rete di Case e Ospedali di Comunità, passando per il trasporto assistito nei Nebrodi, la telemedicina per le persone detenute e lo sport come strumento di contrasto alle dipendenze. A illustrare le iniziative è stata la Direzione strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta. “Questi cinque progetti nascono da un’unica idea: avvicinare le cure ai cittadini, comprese le comunità più isolate e le persone che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi”, dichiara la Direzione strategica.

Un drone salvavita tra Patti e Lipari: servizio al via da dicembre

Diventerà realtà dal prossimo dicembre il collegamento sanitario con droni tra l’ospedale Barone Romeo di Patti e l’ospedale di Lipari. Durante il collaudo dell’ottobre 2026, il drone ha percorso 37 chilometri, di cui 25 sul mare, in meno di 27 minuti. Nella prima settimana di attività sono state effettuate oltre 30 missioni, per più di 500 chilometri di volo, con tratte superiori ai 30 chilometri in modalità BVLOS, ossia oltre la linea di vista del pilota. L’Asp di Messina compie così un passo decisivo verso il primo servizio continuativo di trasporto sanitario con multicotteri in Europa. Il progetto nasce dal Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale di Patti, diretto da Gaetano Crisà, ed è stato sviluppato con ABzero, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che lo ha presentato ad Arezzo insieme all’Azienda sanitaria. L’iniziativa risponde alle difficoltà legate al trasporto di sangue, emocomponenti e farmaci nelle isole, dove i collegamenti marittimi e le condizioni meteorologiche possono compromettere la continuità della catena del freddo. “Il trasporto è ufficialmente autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e utilizza strumenti altamente sofisticati ma di semplice impiego”, afferma la Direzione strategica.

“Ci sono droni – dichiara Crisà – che portano distruzione e morte. Da questo servizio nasce, al contrario, un progetto per farli volare al servizio della vita, affidando loro un carico diverso: il sangue donato, una possibilità di cura. Ogni minuto guadagnato nel trasporto può diventare una possibilità in più di salvare una persona”. “Il cuore del sistema – spiega il Ceo di Abzero Giuseppe Tortora – è la Smart Capsule di ABzero, un contenitore biomedicale brevettato e tracciabile dalla partenza alla destinazione, con sensori che rilevano temperatura, umidità e accelerazioni. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e la piattaforma digitale SPOKE supervisionano le missioni e segnalano eventuali anomalie”. Al progetto ha contribuito anche il Servizio informatico dell’Asp.

Sanità di prossimità, completata la rete delle strutture del Pnrr

Completato il ciclo delle strutture previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A Messina e in provincia sono presenti 6 Ospedali di Comunità e 20 Case della Comunità, con équipe multidisciplinari, punti unici di accesso, servizi infermieristici e ambulatoriali per la cronicità, psicologi e assistenti sociali. “È un punto di partenza, non un traguardo”, spiega la Direzione strategica. “Le strutture del Pnrr non sostituiscono l’ospedale: lo alleggeriscono e lo completano. L’obiettivo è che il cittadino trovi risposte adeguate vicino a casa e che l’ospedale resti dedicato ai casi acuti e complessi”. Nei prossimi mesi sarà avviata una campagna straordinaria di comunicazione per informare i cittadini sui servizi disponibili, sulla loro ubicazione e sulle modalità di prenotazione. “La trasparenza e l’informazione sono parte della cura”.

Nei Nebrodi la sanità raggiunge i cittadini: il progetto premiato

Una menzione speciale al Premio FORUM PA Sanità 2026 è stata assegnata al progetto “AspME-TiAccompagna: sanità di prossimità nei Nebrodi”, nato per rispondere alle difficoltà degli anziani residenti nelle contrade montane che, privi di patente o di una rete familiare, rischiano di rinunciare alle cure. L’iniziativa prevede un servizio di trasporto sociosanitario programmato e gratuito. La piattaforma analizza il territorio dei 42 comuni, calcolando i tempi reali di percorrenza stradale fino ai presidi sanitari e dando priorità ai cittadini che hanno una visita prenotata e non dispongono di qualcuno che possa accompagnarli. La centrale operativa raccoglie le richieste, anche attraverso il telefono di un familiare delegato, mentre il sistema propone viaggi condivisi sottoposti all’approvazione del pianificatore. L’autista dispone di un’applicazione su tablet funzionante anche in assenza di copertura telefonica. I familiari vengono informati sul passaggio del mezzo e sulla salita a bordo del paziente, senza che nelle notifiche compaiano dati clinici.

La dimostrazione del servizio è già funzionante sul territorio. La soluzione è stata sviluppata internamente dall’Uoc Controllo di Gestione e Sistemi Informatici e Statistici, diretta dall’ingegnere Antonino Longo Minnolo, ed è disponibile al riuso senza vincoli verso i fornitori. Il progetto, finanziato dal GAL Nebrodi Plus attraverso LEADER 2023-2027, unisce per la prima volta risorse Pnrr e LEADER.

Telemedicina nelle carceri di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto

L’innovazione tecnologica entra anche negli istituti penitenziari. Il quarto progetto, voluto da Antonino Longo Minnolo, introduce la telemedicina nelle Case circondariali di Messina Gazzi e di Barcellona Pozzo di Gotto Vittorio Madia, con l’obiettivo di garantire alle persone detenute un’assistenza sanitaria adeguata. “Dal 2000 l’assistenza sanitaria in carcere è affidata al Servizio sanitario nazionale: le persone detenute hanno diritto alla stessa tutela della salute di tutti i cittadini, come stabilisce l’articolo 32 della Costituzione. Il diritto alla cura per le persone detenute è un bisogno impellente”, afferma la Direzione strategica.

“Hanno bisogno – aggiunge -di un’assistenza sanitaria equivalente a quella della popolazione generale, senza compromettere sicurezza, tempi di cura, qualità e umanità. Lo specialista collegato a distanza è un medico in più, non un medico in meno”. Il servizio comprende il telemonitoraggio dei parametri vitali, le televisite, il teleconsulto tra i medici degli istituti penitenziari e gli specialisti, oltre a un dossier clinico digitale che accompagna il paziente nel tempo. Considerata l’impossibilità di utilizzare cellulari e connessioni wi-fi all’interno delle carceri, il sistema è stato riprogettato per funzionare attraverso collegamenti via cavo, nel rispetto della privacy. La riduzione dei trasferimenti consentirà di limitare i rischi, garantire maggiore tempestività nelle urgenze e aumentare la disponibilità del personale.

Lo sport contro le dipendenze: coinvolte ACR Messina e Igea Virtus

Il quinto progetto, denominato “Sport e Inclusione: Percorsi di benessere e riabilitazione attraverso l’attività motoria”, punta a utilizzare lo sport come strumento di contrasto al gioco d’azzardo patologico, alle dipendenze digitali e da sostanze. L’iniziativa coinvolge le Uoc Dipendenze Patologiche e Servizio di Psicologia dell’Asp, i Comuni di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto e due società calcistiche del territorio, l’ACR Messina e l’Igea Virtus. Finanziato attraverso i fondi regionali contro il gioco d’azzardo patologico 2025-2027, con 170mila euro per convenzione, il progetto integra i percorsi terapeutici individualizzati dei pazienti con allenamenti settimanali, ginnastica funzionale, tornei inclusivi e incontri motivazionali. Negli impianti sportivi coinvolti, tra cui il campo Mandalari di Messina, sarà attivato uno sportello di ascolto e consulenza con psicologi ed educatori, che promuoverà la campagna “No-Gambling”. Le attività saranno gratuite e nessuna società sportiva riceverà fondi, mentre il personale sarà reclutato dall’Asp attraverso procedure pubbliche. “Questo progetto, molto ambizioso e utile superiamo i modelli tradizionali di cura, portando la riabilitazione fuori dalle mura degli ambulatori e dentro i luoghi di aggregazione per eccellenza: i campi sportivi”, dichiara la Direzione strategica.

Il robot Happy, la salute mentale e il contrasto alla violenza di genere

Tra le novità presentate al Forum di Arezzo anche Happy, il robot pensato per aiutare le persone più fragili e rispondere a domande e curiosità. A rappresentare l’Asp di Messina è stata anche la dottoressa Antonina Santisi, impegnata in un doppio appuntamento di rilievo istituzionale. In qualità di referente aziendale delle tre linee del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), che vede la Regione Siciliana nel ruolo di Organismo Intermedio, Santisi è intervenuta al talk istituzionale dedicato al programma, illustrando le progettualità dell’Azienda in materia di salute mentale. Nella sua veste di direttore dell’Uoc Servizio di Psicologia, ha inoltre partecipato al talk istituzionale dedicato al contrasto della violenza di genere, portando l’esperienza clinica e organizzativa dell’Asp nella presa in carico e nella tutela delle vittime.

Particolarmente apprezzato anche lo stand dell’Asp di Messina, organizzato dalla dottoressa Marzia Viscuso. Con i progetti presentati ad Arezzo, l’Azienda sanitaria propone un modello di assistenza che coniuga innovazione tecnologica, rete territoriale e accessibilità ai servizi, mettendo al centro la persona e la continuità delle cure, dalle isole minori alle contrade dei Nebrodi, fino agli istituti penitenziari e ai campi sportivi.