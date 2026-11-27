“La verità è rivoluzionaria”. Con queste poche parole il consigliere comunale di opposizione Marcello Scurria ha accompagnato la pubblicazione di un grafico che mette a confronto le indennità degli amministratori del Comune di Messina nel 2018 e quelle derivanti dagli aumenti introdotti a partire dal 2022, considerando anche l’attuale composizione della Giunta municipale. Numeri che meritano una riflessione approfondita, al di là delle appartenenze politiche e delle contrapposizioni tra maggioranza e opposizione. Secondo il prospetto divulgato da Scurria, il costo annuale complessivo dei compensi di sindaco, vicesindaco e assessori è passato da 413.244 euro a 1.258.560 euro, con un incremento di 845.316 euro, pari al 204,6%. Una cifra che pone inevitabilmente una domanda: a fronte di una politica che costa oltre tre volte di più, quali benefici concreti possono misurare i cittadini messinesi?

Messina, i numeri dei costi della politica: oltre 1,25 milioni di euro all’anno

Il confronto proposto da Scurria è particolarmente significativo. Nel 2018 l’indennità annuale lorda del sindaco ammontava a 65.594 euro, mentre quella riportata nel nuovo prospetto raggiunge i 165.600 euro, con una differenza di 100.006 euro. Per il vicesindaco si passa da 49.196 euro a 124.200 euro, con un incremento di 75.004 euro. Ancora più consistente è la variazione relativa agli assessori, il cui costo complessivo passa da 298.454 euro a 968.760 euro, anche per effetto dell’aumento del numero degli assessori, da sette nel 2018 a nove nel 2026. La differenza, soltanto per questa voce, è di 670.306 euro all’anno.

Traducendo gli importi annuali riportati nel grafico in indennità mensili lorde, si arriva a 13.800 euro per il primo cittadino, 10.350 euro per il vicesindaco e 8.970 euro per ciascun assessore. È importante sottolineare che il prospetto non comprende i compensi dei consiglieri comunali, del presidente del Consiglio comunale e degli amministratori delle Circoscrizioni. Non si tratta, dunque, di una fotografia complessiva di tutti i costi della rappresentanza politica cittadina, ma di un confronto circoscritto ai vertici dell’esecutivo municipale.

Gli aumenti previsti dalla legge e le responsabilità della politica locale

Per affrontare seriamente l’argomento è necessario distinguere le responsabilità politiche locali dalle disposizioni legislative. L’incremento delle indennità degli amministratori non nasce esclusivamente da una decisione del Comune di Messina, ma trova origine nella legge di Bilancio nazionale del 2022, la legge 234 del 30 dicembre 2021, le cui disposizioni sono state estese ai Comuni siciliani attraverso la legge regionale numero 13 del 25 maggio 2022. La normativa ha introdotto nuovi parametri per la determinazione delle indennità, prevedendo un percorso di adeguamento a partire dal 2022.

La legittimità dei compensi, tuttavia, non esaurisce il dibattito sulla loro opportunità, sulla sostenibilità della spesa e sulla qualità dell’azione amministrativa. Occorre inoltre distinguere gli aumenti derivanti dall’adeguamento normativo dalle scelte riguardanti la composizione dell’esecutivo. Il passaggio da sette a nove assessori costituisce infatti un ulteriore elemento del confronto proposto da Scurria. Sarebbe opportuno conoscere nel dettaglio anche l’incidenza dei contributi pubblici destinati a finanziare gli aumenti delle indennità, così da determinare l’effettivo aggravio per le casse comunali. Gli importi lordi indicati nel grafico, infatti, non coincidono necessariamente con la maggiore spesa netta sostenuta dal bilancio municipale.

Il passaggio da sette a nove assessori e il valore delle deleghe

Un altro elemento che merita attenzione è l’ampliamento della Giunta municipale. Avere più assessori non rappresenta necessariamente uno spreco, così come avere meno amministratori non costituisce automaticamente una garanzia di efficienza. Una maggiore articolazione delle deleghe può consentire una migliore distribuzione delle responsabilità e una gestione più approfondita delle numerose problematiche che interessano una grande città. Tuttavia, proprio perché ogni incarico comporta un costo, sarebbe utile comprendere quali vantaggi organizzativi e amministrativi derivino dall’aumento del numero degli assessori.

Applicando l’indennità annuale lorda indicata nel grafico, due assessori in più equivalgono a 215.280 euro annui di compensi. Una cifra che rende ancora più importante la possibilità di conoscere e valutare gli obiettivi assegnati a ciascun componente dell’esecutivo, i risultati raggiunti e le eventuali criticità incontrate. Non si tratta di mettere in discussione il diritto degli amministratori a percepire un’indennità, ma di affermare il diritto dei cittadini a conoscere il valore prodotto attraverso l’impiego delle risorse pubbliche.

Oltre quattro milioni di euro di differenza nell’arco di un mandato

Proiettando la differenza annuale indicata nel prospetto su un ipotetico mandato amministrativo di cinque anni, a parità di compensi e di composizione della Giunta, si arriverebbe a una maggiore spesa lorda per indennità di 4.226.580 euro rispetto ai valori annualizzati del 2018. Il costo complessivo quinquennale dei compensi considerati raggiungerebbe invece i 6.292.800 euro. Si tratta di una simulazione matematica, non della ricostruzione della spesa effettivamente sostenuta durante l’attuale mandato, anche in considerazione della gradualità degli aumenti e delle possibili variazioni nella composizione dell’esecutivo.

Non sarebbe corretto sostenere che tutte queste risorse avrebbero potuto essere automaticamente destinate alla manutenzione delle strade, alle scuole o ai servizi sociali, dal momento che occorre considerare le disposizioni normative e gli eventuali finanziamenti vincolati. Rimane però intatta la rilevanza politica del confronto: una macchina amministrativa che dispone di compensi sensibilmente superiori rispetto al passato dovrebbe essere in grado di dimostrare, con altrettanta chiarezza, il proprio contributo al miglioramento della città.