Nei giorni scorsi, a Messina, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso l’abitazione di un 56enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, il quale – pur senza rappresentare alcuna particolare situazione di pericolo – aveva contattato la Stazione Carabinieri di Camaro per chiedere aiuto in un momento di profondo sconforto emotivo. In particolare, l’uomo si è rivolto ai Carabinieri in quanto, essendo sottoposto alla citata misura restrittiva da circa 8 mesi e vivendo da solo, era stato colto da un particolare scoramento dovuto alla prolungata solitudine, che lo aveva indotto a considerare la possibilità di uscire di casa. Per tale ragione, al fine di non violare la detenzione domiciliare a cui era sottoposto, ha quindi deciso di chiedere aiuto dei Carabinieri per superare questo momento di difficoltà, evitando di commettere il reato di “evasione”.

Non appena i militari sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in un lieve stato di agitazione e lo hanno subito ascoltato

Nella circostanza, non appena i militari sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in un lieve stato di agitazione e lo hanno subito ascoltato, apprendendo che la sua solitudine derivava principalmente dalla lontananza dall’anziana madre, che non vedeva da tempo.

Infatti l’uomo, nel confidarsi con i Carabinieri, ha ammesso di essere stato colto per un attimo dall’impulso di allontanarsi, ma il loro tempestivo intervento aveva così evitato che potesse compiere una violazione.

A quel punto, i Carabinieri – dopo aver rassicurato e rasserenato il 56enne – hanno poi chiesto anche l’intervento del personale del “118”, che ha condotto l’uomo presso l’ospedale “Papardo” per sottoporlo a una serie di accertamenti più approfonditi, finalizzati a fornirgli il massimo sostegno possibile anche sotto il profilo sanitario. Anche in una situazione del genere emerge la costante attenzione che l’Arma dei Carabinieri rivolge a tutte le situazioni di disagio sociale, nell’ambito delle quali anche una semplice vicinanza immediata e alcune parole di conforto possono portare sollievo a chiunque ne abbia bisogno.