Il teatro come strumento di sensibilizzazione per promuovere un cambiamento culturale e coinvolgere l’intera comunità nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. È il messaggio al centro di “Filo rosso”, lo spettacolo teatrale promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento, ormai divenuto una tradizione e giunto alla sua terza edizione, è andato in scena a partire dalle ore 10:00 nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, su iniziativa del Tavolo tecnico aziendale per il contrasto alla violenza di genere, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG). All’evento hanno preso parte la Direzione Strategica dell’ASP e diverse autorità istituzionali, a testimonianza della sinergia tra le realtà del territorio. Se nelle precedenti edizioni l’attenzione era stata rivolta soprattutto al racconto e alla presa di coscienza del fenomeno, quest’anno la rappresentazione ha posto l’accento sulla dimensione culturale del problema, richiamando l’intera collettività alle proprie responsabilità.

La cultura del rispetto e l’impegno dell’ASP di Messina

A illustrare il significato dell’iniziativa è stata la promotrice, la dottoressa Nina Santisi, coordinatrice del Tavolo tecnico e presidente del CUG: “Lo spettacolo è costruito su una serie di monologhi, alcuni tratti dal repertorio conosciuto e altri nati direttamente dall’esperienza sul campo in quanto operatori di sanità pubblica. L’obiettivo è ricondurre la riflessione alla dimensione culturale di un problema che riguarda tutta la comunità e la società. È un sollecito caldo e consapevole al cambiamento nel modo di vivere le relazioni, affinché siano improntate al rispetto e alla reciprocità fin da bambini”. Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno quotidiano dell’Azienda nel contrasto alla violenza sulle donne: “Questo evento, che rinnoviamo ogni anno in occasione della Giornata internazionale, è la testimonianza concreta del lavoro quotidiano della nostra comunità aziendale, portata avanti attraverso la rete dei servizi e la dedizione dei nostri professionisti”.

Protagonista della rappresentazione è stata una “piccola compagnia aziendale” composta da professioniste dell’ASP impegnate sulle tematiche legate alla violenza di genere. Sotto la guida del regista Carmelo Formica, le dottoresse Alessia Basile, Flavia Cucinotta, Emilia De Luca, Grazia Giannetto, Anna Longo, Graziana Mollura, Mariangela Nicolosi, Graziella Tribulato e Viviana Carlotta hanno portato sul palco una rappresentazione intensa ed emozionante, trasformando l’esperienza maturata nell’ambito della sanità pubblica in un’occasione di riflessione e condivisione per la comunità aziendale e per i cittadini intervenuti.