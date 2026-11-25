La Biblioteca Comunale di Messina apre le porte al confronto e alla partecipazione con “La Conversazione”, un nuovo ciclo di sei incontri, in programma da novembre ad aprile, dedicato all’approfondimento delle grandi questioni del mondo contemporaneo attraverso la letteratura, l’arte, il cinema, l’informazione e la politica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare occasioni di dialogo e dibattito aperte a tutti, superando il tradizionale modello della lezione frontale per favorire la partecipazione attiva del pubblico, la condivisione delle idee e l’ascolto di differenti punti di vista. Un percorso culturale pensato per stimolare la riflessione e sviluppare una maggiore consapevolezza critica sui temi che attraversano la società contemporanea.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale di Messina, intesa non soltanto come luogo di studio e consultazione, ma anche come spazio di incontro, aggregazione e circolazione delle idee. Un contributo importante alla realizzazione dell’iniziativa sarà garantito dai volontari del Servizio Civile, che supporteranno l’organizzazione degli appuntamenti e le attività di promozione culturale, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza nella vita della Biblioteca.

Messina, il primo appuntamento dedicato alle donne iraniane

Il ciclo di incontri prenderà il via domani, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 17:00, nella Sala Molonia della Biblioteca Comunale, con l’appuntamento inaugurale dal titolo “Volti di donne – Storie di Persia”. L’incontro sarà dedicato al ruolo e alla condizione delle donne nella società iraniana, dal periodo dello Scià alla Repubblica islamica. L’approfondimento sarà sviluppato attraverso il linguaggio cinematografico, con la proiezione di spezzoni di film.

Dall’arte alla geopolitica: il programma degli incontri

Nei mesi successivi, “La Conversazione” proseguirà con altri cinque appuntamenti dedicati a questioni di interesse storico, culturale e di stretta attualità. L’arte e i beni culturali saranno al centro di un incontro dedicato ad Antonello da Messina e alla tutela del patrimonio culturale in Sicilia, mentre il rapporto tra stampa e propaganda sarà approfondito attraverso l’analisi del caso Assange. Ampio spazio sarà riservato anche all’attualità internazionale, con una proiezione e un dibattito sulla situazione a Gaza e un appuntamento dedicato al conflitto russo-ucraino e alle sfide della sicurezza europea, tra guerra ibrida e cybersecurity.

Completerà il percorso un incontro sulle istituzioni e sulla democrazia, incentrato sulle regole della rappresentanza democratica a partire dal dibattito sullo Stabilicum. Con “La Conversazione”, la Biblioteca Comunale di Messina rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di conoscenza, partecipazione e crescita collettiva, invitando i cittadini a prendere parte a un percorso in cui il dialogo e il confronto diventano occasioni per comprendere meglio il presente.