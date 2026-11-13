Messina, la Città Metropolitana chiude il 2025 con 203 milioni in cassa e torna in positivo: approvato il Rendiconto

La Città Metropolitana di Messina chiude la gestione finanziaria del 2025 con un saldo di cassa positivo di oltre 203 milioni di euro, un avanzo disponibile superiore a 2,3 milioni e un risultato economico positivo di circa 960mila euro, segnando un’inversione di tendenza rispetto al risultato negativo registrato nell’esercizio precedente. Sono i dati più significativi contenuti nel Rendiconto della gestione 2025, approvato dal Consiglio Metropolitano, che certifica il mantenimento degli equilibri finanziari dell’Ente e il rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa. Il documento contabile, che fotografa la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Amministrazione al 31 dicembre 2025, rappresenta un passaggio importante per la verifica della gestione delle risorse pubbliche e per la successiva programmazione amministrativa. Dall’esame delle risultanze emerge inoltre la congruità degli accantonamenti obbligatori e degli altri fondi previsti dai principi contabili, sulla base delle verifiche effettuate e delle informazioni trasmesse dagli uffici competenti.

Rendiconto 2025 Messina, saldo di cassa positivo per 203,2 milioni di euro

Il primo dato di rilievo riguarda la disponibilità di cassa della Città Metropolitana di Messina, che al termine dell’esercizio 2025 presenta un saldo positivo pari a 203.204.370,40 euro. Si tratta di una delle principali grandezze finanziarie riportate nel Rendiconto, attraverso la quale viene rappresentata la consistenza delle disponibilità liquide dell’Ente alla chiusura dell’esercizio. Il risultato di amministrazione presenta invece una quota disponibile di 2.324.962,50 euro, dato distinto dal saldo complessivo di cassa e che tiene conto della struttura del risultato di amministrazione, degli accantonamenti e dei vincoli previsti dalla normativa contabile. Questa distinzione è importante per comprendere il significato dei numeri approvati dal Consiglio Metropolitano. Il saldo di cassa esprime infatti la liquidità presente al termine dell’esercizio, mentre l’avanzo disponibile rappresenta la parte del risultato di amministrazione non soggetta agli accantonamenti e ai vincoli che ne limitano l’utilizzo.

Oltre 2,3 milioni di avanzo disponibile: confermata la congruità degli accantonamenti

Accanto al saldo di cassa, il Rendiconto evidenzia dunque una quota disponibile del risultato di amministrazione superiore a 2,3 milioni di euro. La determinazione di tale importo tiene conto delle somme che l’Ente deve mantenere accantonate per fronteggiare obbligazioni, passività potenziali e altri impegni derivanti dalle disposizioni normative e dai principi contabili. Secondo quanto emerge dal documento approvato, gli accantonamenti obbligatori e gli altri fondi sono stati giudicati congrui sulla base delle verifiche effettuate e dei dati forniti dagli uffici competenti.

Il rispetto di questi criteri costituisce un passaggio essenziale nella rappresentazione del risultato di amministrazione, perché permette di distinguere le risorse effettivamente disponibili da quelle che devono restare destinate alla copertura di specifici rischi, obblighi o finalità. La verifica della congruità degli accantonamenti contribuisce così a definire un quadro contabile nel quale le disponibilità dell’Ente vengono rappresentate tenendo conto delle necessarie cautele finanziarie.

Fondo rischi contenzioso, accantonati oltre 3,8 milioni di euro

Tra le principali poste contabili del Rendiconto 2025 figura il Fondo rischi contenzioso, che ammonta a 3.849.866,58 euro. L’importo è stato determinato secondo le indicazioni della Corte dei Conti, tenendo conto anche del principio contabile OIC 31, relativo alla disciplina dei fondi per rischi e oneri. Il fondo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione tiene conto dei rischi economici connessi al contenzioso, prevedendo specifici accantonamenti nel rispetto dei criteri contabili applicabili.

La sua presenza nel risultato di amministrazione risponde all’esigenza di considerare le possibili conseguenze finanziarie delle controversie e di assicurare una rappresentazione prudente della situazione dell’Ente. La quantificazione riportata nel Rendiconto rientra nel quadro complessivo delle verifiche sulla congruità degli accantonamenti, valutati alla luce delle informazioni disponibili e delle indicazioni normative.

Società partecipate e anticipazioni di liquidità: gli altri fondi del Rendiconto

Il documento approvato dal Consiglio Metropolitano contiene anche le risultanze relative agli ulteriori fondi previsti dalla disciplina contabile. Il Fondo perdite delle società partecipate ammonta a 36.891,79 euro e non presenta variazioni rispetto all’esercizio precedente. Si tratta dell’accantonamento relativo ai rischi connessi alle perdite degli organismi societari partecipati dall’Amministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili. Il Fondo anticipazioni di liquidità si attesta invece a 1.205.399,38 euro. La somma è stata determinata e accantonata nel risultato di amministrazione in conformità alla normativa e ai principi contabili vigenti, con l’obiettivo di rappresentare correttamente gli effetti delle anticipazioni contratte dall’Ente. La corretta contabilizzazione di queste risorse assume particolare importanza perché le anticipazioni di liquidità sono soggette a specifiche regole di rappresentazione finanziaria.

Il Rendiconto dà inoltre conto del Fondo obiettivi di finanza pubblica, pari a 116.842 euro, previsto in applicazione delle disposizioni relative al contributo degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. Le risorse corrispondenti vengono mantenute indisponibili, proprio per assicurare il rispetto dei vincoli normativi previsti.

Crediti di dubbia esigibilità, il fondo scende rispetto al 2024: accantonati 8,8 milioni

Un altro dato significativo del Rendiconto 2025 della Città Metropolitana di Messina riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che raggiunge un importo di 8.875.007,15 euro. Il valore risulta in diminuzione rispetto al 2024, un andamento che il documento collega alla riscossione dei residui e alla conseguente riduzione delle quote di crediti considerate di dubbia esigibilità. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce uno degli strumenti di prudenza previsti dalla contabilità degli enti pubblici. La sua funzione è tenere conto delle entrate per le quali, sulla base dei criteri contabili applicabili, esistono difficoltà o incertezze nella riscossione.

L’accantonamento permette quindi di evitare che crediti di difficile recupero vengano considerati integralmente come risorse liberamente utilizzabili dall’Amministrazione. Nel caso della Città Metropolitana di Messina, la riduzione del fondo rispetto all’esercizio precedente viene ricondotta all’andamento della riscossione dei residui e alla contrazione delle quote considerate di dubbia esigibilità. L’importo accantonato è stato giudicato congruo in relazione all’ammontare dei crediti di difficile esazione e ai risultati effettivamente registrati nella riscossione.

Città Metropolitana di Messina, rispettati tutti i parametri di deficitarietà strutturale

Particolarmente importante è l’esito della verifica relativa ai parametri di deficitarietà strutturale, previsti dalla normativa per valutare la presenza di condizioni di criticità finanziaria negli enti locali. Il Rendiconto 2025 conferma che tutti gli indicatori risultano rispettati. La Città Metropolitana di Messina, pertanto, non presenta condizioni di deficitarietà strutturale sulla base dei parametri previsti dalla legge. La verifica costituisce uno degli elementi più significativi dell’esame del documento contabile, perché permette di valutare la situazione finanziaria dell’Amministrazione attraverso indicatori stabiliti a livello normativo. Il rispetto di tutti i parametri, insieme al mantenimento degli equilibri e alla congruità degli accantonamenti, completa il quadro delle risultanze finanziarie emerse dall’approvazione del Rendiconto.

Patrimonio netto superiore a 610 milioni: torna positivo il risultato economico

Sul versante economico e patrimoniale, il Rendiconto registra un Patrimonio netto al 31 dicembre 2025 pari a 610.728.867,51 euro. Il dato rappresenta una delle principali grandezze della situazione patrimoniale dell’Ente, determinata secondo i criteri della contabilità economico-patrimoniale applicata alle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. Accanto al patrimonio netto emerge il risultato economico dell’esercizio, che presenta un saldo positivo di 960.852,38 euro.

È proprio quest’ultimo valore a rappresentare una delle novità più rilevanti del Rendiconto 2025, poiché segna il ritorno a un risultato economico positivo dopo quello negativo registrato nel 2024. Il miglioramento evidenziato dal documento costituisce un elemento significativo nella valutazione dell’andamento economico dell’Amministrazione metropolitana. Entrambi i valori sono stati determinati in conformità al principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. Il risultato economico positivo si affianca quindi ai dati finanziari del Rendiconto, contribuendo a delineare il quadro complessivo della gestione dell’Ente al termine del 2025.

Società partecipate, effettuata la verifica dei debiti e dei crediti reciproci

Il Rendiconto affronta anche il tema dei rapporti finanziari tra la Città Metropolitana di Messina e gli organismi partecipati. Con riferimento all’esercizio 2025, il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l’Amministrazione e le società e gli altri organismi partecipati. L’attività di verifica rientra negli adempimenti previsti per assicurare una corretta rappresentazione dei rapporti contabili tra l’Ente e le strutture alle quali partecipa. La ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie reciproche costituisce un passaggio importante anche in relazione alla successiva predisposizione degli strumenti contabili che riguardano il complesso dei rapporti tra l’Amministrazione e gli organismi collegati.

Approvati anche emendamenti tecnici: nessuna modifica ai risultati del Rendiconto

Durante la seduta del Consiglio Metropolitano sono stati inoltre presentati e approvati alcuni emendamenti tecnici, finalizzati alla correzione di errori materiali riscontrati nel documento contabile. Le modifiche hanno avuto carattere tecnico e non hanno comportato variazioni delle risultanze economico-patrimoniali né del risultato della gestione. I valori principali del Rendiconto, pertanto, sono rimasti invariati anche dopo l’approvazione degli emendamenti. La correzione degli errori materiali ha consentito di completare l’esame del documento mantenendo immutato il quadro delle risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali sottoposte all’approvazione consiliare.

Federico Basile: “un risultato economico positivo, in miglioramento rispetto al precedente esercizio”

Soddisfazione per il via libera al Rendiconto è stata espressa dal sindaco metropolitano Federico Basile, che ha evidenziato il valore del documento come strumento di verifica dell’attività amministrativa e di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Il primo cittadino ha sottolineato in particolare la conferma degli equilibri finanziari, la congruità degli accantonamenti e il miglioramento del risultato economico rispetto al 2024. “Il Rendiconto 2025 ci consegna una fotografia puntuale della situazione della Città Metropolitana al 31 dicembre dello scorso anno. I dati evidenziano il mantenimento degli equilibri finanziari, la congruità degli accantonamenti, il rispetto dei parametri di legge e, soprattutto, un risultato economico positivo, in miglioramento rispetto al precedente esercizio. Non si tratta soltanto di numeri, ma di elementi che consentono di misurare con trasparenza la gestione dell’Ente e di programmare con maggiore consapevolezza i prossimi passaggi amministrativi. Desidero ringraziare tutti i consiglieri metropolitani per il confronto e per il contributo assicurato, oltre che per la rapidità e il favorevole esito con cui si è giunti all’approvazione del documento. Un ringraziamento particolare va al Collegio dei Revisori dei Conti, ormai prossimo alla scadenza del mandato, per il lavoro svolto, la professionalità e l’attività di verifica che ha accompagnato questo importante adempimento. L’approvazione del Rendiconto consente ora di procedere con il successivo passaggio, quello del Bilancio consolidato, il cui iter era in attesa proprio della definizione del documento relativo alla gestione 2025. Continuiamo così il percorso di aggiornamento e consolidamento degli strumenti contabili dell’Ente, nel segno della trasparenza e della corretta gestione delle risorse pubbliche”, sottolinea Basile.