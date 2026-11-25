Si avvia alla conclusione il progetto POC ME I.3.1.q – “Sistema di contrasto del disagio abitativo”, promosso dal Comune di Messina nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC Metro 2014-2020), per sostenere i cittadini e i nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà abitativa. L’iniziativa ha permesso di offrire un sostegno concreto a numerose famiglie messinesi attraverso contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, affiancati da attività di accompagnamento e supporto nella ricerca di nuove soluzioni abitative.

Messina, a Palazzo Zanca la presentazione dei risultati

Il bilancio delle attività realizzate, i risultati conseguiti e i dati relativi alla rendicontazione delle diverse fasi di scorrimento saranno illustrati nel corso della conferenza stampa conclusiva, in programma domani, giovedì 26 novembre, alle ore 10:30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. All’incontro interverranno l’assessora alle Politiche sociali e abitative, Alessandra Calafiore, la Responsabile unica del procedimento (RUP), Maria Denaro, e Giuseppa Zangla, in qualità di supporto al RUP. Nel corso dell’appuntamento saranno presentati i principali risultati dell’intervento, l’impatto sociale prodotto sul territorio e il numero dei nuclei familiari raggiunti dalle diverse misure di sostegno. Sarà inoltre fatto il punto sugli ultimi adempimenti amministrativi ancora in fase di completamento.

Disagio abitativo a Messina, le prospettive future

La conclusione del progetto rappresenta non soltanto un momento di verifica e rendicontazione del lavoro svolto, ma anche un’occasione per approfondire le esigenze abitative della comunità messinese e delineare le future strategie dell’Amministrazione comunale a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. La tutela del diritto all’abitare e il contrasto al disagio abitativo restano, infatti, elementi centrali delle politiche di inclusione e coesione sociale del Comune di Messina.