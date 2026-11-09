Messina, la 2ª Municipalità vince i Giochi senza Quartiere per il quarto anno consecutivo: grande festa a Villa Dante

Una mattinata di sport, divertimento, sana competizione e condivisione ha animato Villa Dante a Messina, dove sabato 7 novembre si è svolta la finalissima della quinta edizione dei Giochi senza Quartiere. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione con le sette Municipalità cittadine e l’Azienda Speciale Messina Social City, ha coinvolto anche quest’anno bambini e ragazzi in un percorso di attività ludiche, sportive e ricreative. A conquistare la Coppa dei Quartieri è stata ancora una volta la II Municipalità, che si è aggiudicata il primo posto per il quarto anno consecutivo, confermandosi protagonista assoluta della manifestazione.

Giochi senza Quartiere, la classifica finale: vince la II Municipalità

Villa Dante si è trasformata in un grande spazio di gioco e aggregazione, ospitando le rappresentative di tutte e sette le Municipalità di Messina. Protagonisti della giornata sono stati i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie, che si sono confrontati nelle diverse prove con entusiasmo, energia e spirito di squadra, rappresentando i rispettivi territori. La II Municipalità ha conquistato il gradino più alto del podio, confermando il proprio primato con la quarta vittoria consecutiva. Al secondo posto si è classificata la IV Municipalità, mentre il terzo posto è andato alla III Municipalità, che si è distinta conquistando il primo posto sia nella prova di caccia al tesoro sia in quella di orienteering. Alla finalissima hanno partecipato anche i presidenti delle Municipalità, accompagnati dai rispettivi consiglieri circoscrizionali, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un progetto dedicato alle comunità e alle nuove generazioni.

Un percorso tra i quartieri di Messina per promuovere sport e inclusione

La giornata conclusiva di Villa Dante ha rappresentato l’ultima tappa di un percorso articolato in diversi appuntamenti territoriali, che hanno coinvolto progressivamente tutte e sette le Municipalità, portando i Giochi senza Quartiere direttamente nei quartieri cittadini. L’iniziativa è stata pensata per valorizzare i territori, favorire l’incontro tra i giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità. Attraverso lo sport e il gioco, la manifestazione ha offerto ai partecipanti occasioni di socializzazione, inclusione, collaborazione e partecipazione attiva, andando oltre la dimensione della competizione.

Il sindaco Basile: “la vera vittoria è avere visto Messina giocare e crescere insieme”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha sottolineato il valore sociale ed educativo della manifestazione, complimentandosi con tutti i giovani partecipanti e con la Municipalità vincitrice. “I Giochi senza Quartiere rappresentano un esempio concreto di come lo sport e il gioco possano diventare strumenti di aggregazione e crescita per l’intera comunità. Abbiamo voluto creare un’occasione in cui i ragazzi potessero essere protagonisti, conoscere altri coetanei e vivere il proprio quartiere con entusiasmo e senso di appartenenza. Complimenti alla II Municipalità per questa quarta vittoria consecutiva e a tutte le rappresentative che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo. La vera vittoria è avere visto Messina giocare e crescere insieme”.

L’assessore Forami: “un’esperienza che va ben oltre la dimensione sportiva”

L’assessore alle Politiche Giovanili, Iris Forami, ha evidenziato l’importanza di investire in iniziative capaci di offrire ai più giovani spazi di partecipazione e occasioni di incontro. “Anche quest’anno i Giochi senza Quartiere hanno saputo coinvolgere i nostri bambini e ragazzi in un’esperienza che va ben oltre la dimensione sportiva. Ogni tappa è stata un’occasione per incontrarsi, mettersi alla prova, collaborare e scoprire il valore dello stare insieme. La partecipazione di tutte e sette le Municipalità dimostra quanto sia importante investire in iniziative che restituiscano ai giovani spazi di protagonismo e occasioni di socialità. Complimenti alla II Municipalità per il risultato raggiunto e a tutti i partecipanti che, con il proprio entusiasmo, hanno contribuito al successo di questa edizione”.

Messina Social City, Giorgio: “Villa Dante un punto di riferimento per la città”

Soddisfazione anche da parte del presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, che ha evidenziato il ruolo di Villa Dante come luogo di aggregazione per famiglie, bambini e giovani. “Siamo particolarmente felici che Villa Dante abbia ospitato anche per questa edizione la giornata conclusiva dei Giochi senza Quartiere. Questo spazio rappresenta un importante punto di riferimento per la città, un luogo aperto alle famiglie, ai bambini e ai giovani, dove lo sport, il gioco e le occasioni di incontro contribuiscono a rafforzare il senso di comunità. Come Messina Social City, siamo impegnati a rendere Villa Dante affinché sempre più uno spazio vissuto e partecipato, capace di accogliere iniziative che promuovono benessere, inclusione e aggregazione. Vedere i ragazzi delle sette Municipalità animare il parco con il loro entusiasmo è stata una bellissima testimonianza del valore di questi luoghi per tutta la città”.

La quinta edizione dei Giochi senza Quartiere si è dunque conclusa con il quarto successo consecutivo della II Municipalità, ma anche con la partecipazione di tanti giovani provenienti da tutti i territori cittadini. Un’iniziativa che ha unito le sette Municipalità nel segno dello sport, della collaborazione e dello spirito di comunità, trasformando la competizione in un’occasione di incontro e crescita collettiva.