Messina, ITS Academy Albatros porta gli studenti nei laboratori: il 13 novembre il tour all’Antonello

Conoscere da vicino il mondo dell’agroalimentare, sperimentare le tecniche di laboratorio e scoprire le opportunità professionali di un settore in continua evoluzione. È l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da ITS Academy Albatros, in programma venerdì 13 novembre 2026, dalle 9.30 alle 13.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Antonello di Messina. L’appuntamento si svilupperà attraverso un tour esperienziale tra laboratori e attività dimostrative, rivolto agli studenti e pensato per far conoscere alcune delle principali applicazioni scientifiche e tecnologiche nel comparto agroalimentare. Un percorso che metterà al centro l’apprendimento pratico, affiancando all’osservazione la sperimentazione diretta e il confronto con esperti e professionisti.

ITS Academy Albatros a Messina: i laboratori tra scienza e alimentazione

Il programma prevede diverse tappe tematiche, a partire dalla biologia vegetale, con la possibilità per i partecipanti di osservare preparati al microscopio. Tra le attività ci sarà anche un laboratorio dedicato al gluten free, curato dal maestro Giuseppe Micalizzi, che approfondirà il mondo degli alimenti senza glutine. Spazio inoltre all’olio extravergine di oliva (EVO), attraverso un’attività di analisi sensoriale, e ai processi di trasformazione e conservazione degli alimenti, per conoscere più da vicino le tecniche utilizzate nella filiera agroalimentare. Un approfondimento sarà riservato anche alla produzione della birra, con un percorso dedicato al luppolo, alle farine e alla valorizzazione delle trebbie esauste, il sottoprodotto ottenuto durante il processo di produzione brassicola. Le diverse attività saranno guidate da esperti del settore, che accompagneranno gli studenti nell’utilizzo di strumenti e tecniche, illustrando le applicazioni concrete delle competenze professionali.

Orientamento e formazione: le opportunità professionali nel settore agroalimentare

Il tour rientra nelle attività di orientamento di ITS Academy Albatros, con l’obiettivo di far conoscere agli studenti i percorsi di alta formazione tecnologica e le possibilità di inserimento lavorativo nel comparto agroalimentare. Un settore strategico per l’economia, anche in relazione alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni locali, che richiede competenze specialistiche e figure professionali qualificate. A spiegare le ragioni dell’iniziativa è la presidente di ITS Academy Albatros, prof.ssa Antonina Sidoti: “l’orientamento deve offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere concretamente ciò che potrebbero diventare attraverso un percorso formativo. Per questo abbiamo scelto la formula del tour: un’occasione per entrare nei laboratori, osservare, sperimentare e confrontarsi con chi opera quotidianamente nel settore. Vogliamo avvicinare i giovani alle competenze richieste dal mondo agroalimentare e mostrare loro le opportunità che una formazione specialistica può aprire“.

ITS Academy Albatros e Istituto Antonello: collaborazione tra scuola e alta formazione

La collaborazione con l’Istituto Antonello di Messina rappresenta un’occasione di incontro tra il mondo della scuola e quello dell’alta formazione tecnologica. L’iniziativa punta infatti a offrire agli studenti strumenti concreti per orientarsi nelle scelte successive al percorso scolastico, entrando in contatto con realtà formative e professionali del territorio. Sull’importanza di queste occasioni di confronto è intervenuta anche la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Antonello, prof.ssa Daniela Pistorino: “aprire gli spazi della scuola a esperienze laboratoriali e occasioni di confronto con esperti significa ampliare le possibilità di orientamento dei nostri studenti, aiutandoli a comprendere meglio le proprie attitudini e a conoscere le prospettive formative e professionali del territorio“.