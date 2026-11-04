Messina, interventi urgenti sul torrente Annunziata: il Comune avvia i lavori per la sicurezza idraulica

Il Comune di Messina avvia nuovi interventi urgenti sul torrente Annunziata per ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica dell’alveo e ridurre i rischi legati alle criticità provocate dall’interruzione del precedente cantiere e dai successivi eventi meteorologici. L’Amministrazione comunale ha deciso di procedere attraverso un nuovo affidamento autonomo, senza attendere la conclusione del contenzioso relativo al precedente appalto. L’obiettivo è intervenire tempestivamente sulle situazioni di potenziale pericolo, ripristinando il regolare deflusso delle acque e limitando i rischi in caso di nuove precipitazioni.

Basile: “la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”

A spiegare le ragioni della decisione è il sindaco di Messina, Federico Basile, che sottolinea la necessità di intervenire senza ulteriori attese per tutelare il territorio e la popolazione. “Abbiamo scelto di intervenire subito, senza attendere la conclusione del contenzioso relativo al precedente appalto. La sicurezza del territorio e dei cittadini è la nostra priorità e non possiamo lasciare che una situazione di potenziale pericolo rimanga irrisolta in attesa che si definiscano altre questioni. L’interruzione del precedente cantiere non è dipesa da una scelta dell’Amministrazione, ma da vicende legate all’impresa esecutrice. Oggi, di fronte a una situazione ulteriormente aggravata dagli eventi meteorologici, abbiamo il dovere di intervenire tempestivamente, garantendo risposte concrete e tutelando la comunità”, dichiara il primo cittadino.

Torrente Annunziata, gli interventi previsti per mettere in sicurezza l’alveo

Il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, attraverso il Servizio Difesa del Suolo, ha predisposto una perizia tecnica per individuare le opere indispensabili a ridurre al minimo le condizioni di potenziale pericolo presenti nell’area. I lavori interesseranno la sistemazione dell’alveo del torrente Annunziata, il ripristino delle arginature nei tratti in cui risulta necessario intervenire, la rimozione e la ridistribuzione dei materiali accumulati e il recupero delle parti danneggiate dai fenomeni erosivi. Gli interventi puntano a ristabilire condizioni adeguate per il regolare deflusso delle acque, riducendo le criticità idrauliche che potrebbero manifestarsi in occasione di nuove piogge. La situazione si è aggravata dopo l’interruzione del precedente cantiere, avvenuta in seguito all’abbandono dei lavori da parte dell’impresa esecutrice. I recenti eventi meteorologici hanno infatti modificato ulteriormente la conformazione dell’alveo, provocando erosioni e alterazioni delle sezioni di deflusso.

Caminiti: “individuate le opere urgenti e non rinviabili”

Sulla decisione dell’Amministrazione interviene anche l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti, che ricostruisce il percorso seguito dagli uffici comunali e chiarisce le modalità con cui si procederà per affrontare le criticità del torrente. “Abbiamo seguito passo dopo passo l’intero iter dell’intervento, mantenendo un costante e attento monitoraggio sull’evoluzione dei lavori. In questo momento, la nostra priorità assoluta è affrontare con decisione le criticità che si sono verificate, operando con la massima chiarezza e senza sovrapporre i nuovi interventi alle questioni ancora aperte legate al precedente appalto. L’Amministrazione ha il dovere primario di garantire la piena sicurezza del torrente e la tutela del territorio. Proprio per questo, insieme ai nostri uffici tecnici, abbiamo individuato le opere urgenti e non rinviabili da eseguire immediatamente, dando subito il via ai lavori ed avviando la procedura di esecuzione in danno nei confronti della ditta appaltatrice”, spiega Caminiti.

Nuovo affidamento per i lavori urgenti in attesa del completamento del precedente appalto

La scelta di procedere con un affidamento autonomo per gli interventi urgenti consente al Comune di Messina di affrontare le criticità del torrente Annunziata senza dover attendere la definizione delle questioni ancora aperte con l’impresa che aveva in carico i lavori. Parallelamente prosegue l’iter per lo scorrimento della graduatoria della precedente gara, finalizzato all’affidamento alla seconda impresa classificata del completamento delle opere originariamente appaltate. Le due procedure rimangono quindi distinte: da una parte gli interventi immediati necessari a ridurre le condizioni di potenziale pericolo, dall’altra il percorso amministrativo per completare i lavori previsti dal precedente appalto. Una soluzione con cui l’Amministrazione intende dare priorità alla sicurezza idraulica del torrente Annunziata e alla tutela del territorio.