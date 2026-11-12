Messina, indennità del progetto “L’Estate Addosso”: Gioveni chiede pagamenti più rapidi per i giovani

Torna al centro dell’attenzione a Messina la questione dei tempi di pagamento delle indennità destinate ai giovani partecipanti al progetto “L’Estate Addosso”, promosso dal Comune. A sollevare il problema è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che rivolge un appello al neo presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, chiedendo di “accelerare le procedure amministrative e contabili per consentire ai ragazzi di ricevere quanto spettante nel più breve tempo possibile. Il punto centrale dell’intervento riguarda i tempi previsti dal bando, che stabilisce il pagamento delle indennità entro 90 giorni dalla conclusione del progetto. Una tempistica che, pur essendo formalmente prevista– secondo Gioveni – non dovrebbe necessariamente essere utilizzata per intero, soprattutto considerando che i partecipanti hanno già portato a termine le attività assegnate”.

Gioveni: “non è opportuno attendere 90 giorni per pagare i ragazzi”

“Anche quest’anno ritengo doveroso accendere i riflettori sui tempi di pagamento delle indennità spettanti ai ragazzi che hanno partecipato al progetto ‘L’Estate Addosso’ del Comune di Messina”, afferma Gioveni, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire tempi ragionevoli per il riconoscimento economico dell’impegno svolto. “Pur essendo previsto nel bando che le somme vengano corrisposte entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, ritengo che non sia opportuno arrivare a far trascorrere tutto questo tempo prima di riconoscere concretamente ai ragazzi il compenso per l’attività svolta”, sottolinea il consigliere comunale.

Il valore sociale ed educativo del progetto “L’Estate Addosso”

Nell’intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia emerge anche una riflessione sul significato dell’iniziativa, considerata un’occasione di crescita personale e di primo contatto con il mondo del lavoro per i giovani coinvolti. “Si tratta di giovani che hanno aderito con entusiasmo a un’iniziativa che dovrebbe rappresentare non soltanto un’opportunità di impegno e di crescita, ma anche un primo importante momento di avvicinamento al mondo del lavoro”, evidenzia Gioveni. Proprio per questa ragione, secondo il consigliere, il riconoscimento economico dell’attività svolta dovrebbe avvenire con maggiore tempestività, anche per valorizzare la dimensione educativa e sociale del progetto. “E proprio sotto il profilo sociale ed educativo, considero poco condivisibile che ragazzi che hanno regolarmente portato a termine il proprio servizio debbano attendere così a lungo per ricevere un’indennità che spetta loro”, aggiunge.

L’appello al nuovo presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio

La richiesta viene indirizzata direttamente a Francesco Giorgio, neo presidente di Messina Social City, affinché vengano accelerati tutti i passaggi necessari alla liquidazione delle somme. “Per queste ragioni, rivolgo un appello al neo presidente di Messina Social City Francesco Giorgio affinché si attivi immediatamente per accelerare tutte le procedure amministrative e contabili necessarie, disponendo il pagamento delle indennità nel più breve tempo possibile, senza attendere necessariamente la scadenza dei 90 giorni previsti dal bando”, dichiara Gioveni.

“Dietro questo progetto ci sono ragazzi, famiglie e aspettative”

Nella parte conclusiva del suo intervento, Gioveni richiama l’attenzione sulle aspettative dei partecipanti e delle loro famiglie, evidenziando come il rispetto dei tempi di pagamento rappresenti anche un segnale di attenzione da parte delle istituzioni. “Non dimentichiamo che dietro questo progetto ci sono ragazzi, famiglie e aspettative. Riconoscere tempestivamente il valore del loro impegno significa anche trasmettere un messaggio concreto di rispetto, serietà e attenzione verso le nuove generazioni”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia. Il tema, secondo Gioveni, riguarda quindi non soltanto gli aspetti amministrativi e contabili, ma anche il rapporto tra i giovani e le istituzioni, chiamate a valorizzare concretamente la partecipazione alle iniziative pubbliche. “I giovani non devono soltanto essere coinvolti nei progetti dell’Amministrazione, ma devono anche essere messi nelle condizioni di vedere riconosciuto, in tempi ragionevoli, il proprio impegno”, conclude Libero Gioveni.