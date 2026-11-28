Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, sull’autostrada A20 Messina-Palermo, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Sant’Agata Militello. Un furgone è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro le barriere laterali dell’autostrada. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo, le cui condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. L’incidente ha avuto importanti ripercussioni sulla viabilità autostradale a causa della fuoriuscita di una cospicua quantità di olio dal veicolo, che ha reso necessaria la chiusura del tratto autostradale in direzione Palermo compreso tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata Militello.

Incidente sull’A20 Messina-Palermo: furgone fuori strada a Sant’Agata Militello

Il sinistro si è verificato a poche centinaia di metri dallo svincolo di Sant’Agata Militello, lungo l’autostrada che collega Messina a Palermo. Per cause non precisate, il furgone condotto da un uomo è uscito di strada, terminando la propria corsa contro il guardrail. Il violento impatto contro le barriere laterali ha provocato il ferimento dell’automobilista e la fuoriuscita di una notevole quantità di olio dal veicolo, riversatosi sulla carreggiata autostradale.

Sant’Agata Militello, conducente ferito e trasportato in ospedale

A seguito dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza al conducente del furgone. L’uomo è stato successivamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. Fortunatamente, secondo le informazioni disponibili, le condizioni del ferito non risultano gravi.

Autostrada A20 chiusa tra Rocca di Capri Leone e Sant’Agata Militello: olio sulla carreggiata

Le conseguenze dell’incidente hanno interessato anche la circolazione autostradale. La presenza di una cospicua quantità di olio sull’asfalto ha infatti determinato condizioni di potenziale pericolo per gli automobilisti in transito. Gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno disposto la chiusura al traffico dell’autostrada A20 nel tratto compreso tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata Militello, in direzione Palermo.