Messina, incidente sul viale Gazzi: scontro tra auto e moto, ferito un giovane

Incidente stradale questa mattina a Messina, dove un’automobile e uno scooter sono rimasti coinvolti in una collisione lungo viale Gazzi- Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’istituto superiore “Quasimodo”, in prossimità dell’impianto semaforico che disciplina l’intersezione con l’ingresso della struttura ospedaliera. Nell’impatto è rimasto ferito un giovane che si trovava alla guida della moto. La collisione si è verificata sulla carreggiata percorsa dai veicoli in direzione monte-mare. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni del ragazzo né sull’entità delle lesioni riportate.

Asfalto bagnato tra le possibili cause dello scontro in viale Gazzi

Tra gli elementi che potrebbero aver contribuito all’incidente vengono segnalate anche le condizioni del manto stradale. L’asfalto bagnato potrebbe infatti aver reso più difficoltosa la guida, incidendo sulle condizioni di aderenza dei veicoli. Si tratta tuttavia di una possibile concausa e non di una circostanza accertata. Non sono stati comunicati elementi sufficienti per stabilire con precisione come sia avvenuto lo scontro tra l’auto e lo scooter. L’incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza della circolazione lungo viale Gazzi, a Messina, dove questa mattina una collisione tra due veicoli ha provocato il ferimento di un giovane motociclista.