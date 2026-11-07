Messina, incidente in via Garibaldi: 75enne colto da un malore, è in condizioni critiche

Incidente stradale a Messina, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento in via Garibaldi. Ad avere la peggio è stato un uomo di 75 anni, soccorso dal personale medico intervenuto sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale più vicine. Le consizioni dell’anziano condizioni sarebbero critiche. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’uomo potrebbe essere stato colto da un improvviso malore. Resta da chiarire se l’eventuale malessere abbia avuto un ruolo nella dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, impegnata negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto e a stabilire le cause del tamponamento.