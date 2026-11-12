Messina, incendio alla Camera di Commercio: salgono a cinque gli indagati

Sale da tre a cinque il numero degli indagati nell’inchiesta sull’incendio che il 5 novembre ha devastato il palazzo della Camera di Commercio di Messina, in piazza Felice Cavallotti. La novità emerge dall’avviso relativo agli accertamenti tecnici non ripetibili che segue le indagini sul rogo che ha gravemente danneggiato lo storico edificio. Ai tre nomi già emersi nei giorni scorsi si aggiungono quelli di Rosario Buscemi e Paola Sabella, segretario generale della Camera di Commercio di Messina. Un nuovo sviluppo investigativo che amplia il numero delle persone coinvolte negli accertamenti della Procura, impegnata a ricostruire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.

Incendio alla Camera di Commercio di Messina, chi sono i cinque indagati

La nuova iscrizione nel registro degli indagati riguarda Rosario Buscemi e Paola Sabella, i cui nomi figurano nell’avviso di accertamenti tecnici non ripetibili disposto dalla Procura. Nei giorni precedenti erano già stati iscritti nel registro degli indagati altri tre soggetti, coinvolti a diverso titolo nelle attività e negli interventi riguardanti l’edificio camerale. Si tratta dell’imprenditore Antonino Ponzini, titolare dell’azienda incaricata dei lavori sull’impianto di climatizzazione e nel Salone della Borsa, dell’architetto Giovanni Lazzari, direttore dei lavori, e dell’architetto Angelo Di Carlo, responsabile della sicurezza dell’ente camerale. Con le due nuove iscrizioni, il numero complessivo delle persone sottoposte a indagine raggiunge quindi quota cinque.

Gli accertamenti tecnici per ricostruire le cause dell’incendio

Il nuovo sviluppo dell’inchiesta emerge da un provvedimento della sostituta procuratrice Roberta La Speme, relativo allo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili. Si tratta di attività investigative finalizzate all’acquisizione di elementi tecnici utili a ricostruire quanto accaduto durante l’incendio del 5 novembre, con particolare attenzione alle cause del rogo e alle modalità con cui le fiamme si sono propagate all’interno dell’edificio. Gli approfondimenti riguardano lo storico palazzo della Camera di Commercio di Messina, gravemente danneggiato dalle fiamme, soprattutto nella parte superiore della struttura.

Il rogo del 5 novembre e l’inchiesta della Procura di Messina

L’incendio era divampato il 5 novembre nella sede camerale di piazza Felice Cavallotti, provocando ingenti danni all’edificio. Nei giorni successivi la Procura aveva avviato gli approfondimenti investigativi per accertare le circostanze dell’accaduto, concentrando l’attenzione anche sui lavori che interessavano la struttura e sulle condizioni di sicurezza. La prima fase dell’inchiesta aveva portato all’iscrizione di tre persone nel registro degli indagati. Con l’avviso relativo agli accertamenti tecnici non ripetibili, il quadro si amplia ora a cinque soggetti. Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire la dinamica dell’incendio e gli eventuali profili di responsabilità connessi all’accaduto.