Messina, inaugurato il nuovo PalaMerlino al CEP: impianto da 451 posti e pista per il pattinaggio

Il rione CEP di Messina ha il suo nuovo PalaMerlino. È stato inaugurato questa mattina l’impianto sportivo completamente rinnovato grazie a un investimento complessivo di 4,29 milioni di euro finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una struttura moderna e inclusiva, destinata a offrire nuove opportunità agli appassionati di pattinaggio, alle società sportive, ai giovani e alle famiglie della città. A dare notizia dell’inaugurazione è stato il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’intervento e per la restituzione alla comunità di uno spazio dedicato alla pratica sportiva. Il nuovo PalaMerlino dispone di una pista di gara di 22 metri per 44 metri, una gradinata con 451 posti e ambienti attrezzati per diverse discipline del pattinaggio. L’impianto è stato concepito per accogliere attività sportive differenti, offrendo spazi dedicati sia agli atleti sia al pubblico. L’inaugurazione rappresenta un passaggio significativo per il quartiere CEP, dove l’intervento ha consentito il recupero e il rinnovamento di una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per l’attività sportiva e la partecipazione della comunità.

Nuovo PalaMerlino, pista da 22×44 metri e tribuna da 451 posti: le caratteristiche dell’impianto

Il progetto di rinnovamento del PalaMerlino di Messina ha portato alla realizzazione di una struttura dotata di caratteristiche specifiche per la pratica del pattinaggio e delle discipline sportive collegate. Al centro dell’impianto si trova una pista di gara delle dimensioni di 22×44 metri, destinata a ospitare le attività previste all’interno del palazzetto. La presenza di una gradinata da 451 posti consente inoltre di accogliere il pubblico durante gli appuntamenti sportivi e le iniziative che potranno essere organizzate nella struttura. Gli spazi sono attrezzati per il pattinaggio artistico, il pattinaggio in linea, il freestyle e l’hockey in linea, quattro discipline che potranno trovare nel nuovo impianto un luogo dedicato alla propria attività. La possibilità di utilizzare un’unica struttura per diverse specialità rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’intervento, pensato per rispondere alle esigenze di differenti realtà sportive. Il sindaco Basile ha descritto il nuovo PalaMerlino come una struttura moderna e inclusiva, sottolineando la volontà dell’amministrazione di mettere a disposizione della cittadinanza spazi rinnovati e funzionali.

Pattinaggio artistico, freestyle e hockey in linea: le discipline ospitate dal PalaMerlino

Il nuovo impianto sportivo del CEP è stato attrezzato per accogliere diverse specialità del pattinaggio su rotelle, mettendo a disposizione spazi dedicati alle differenti esigenze delle discipline praticate. Tra queste figura il pattinaggio artistico, attività che unisce tecnica, coordinazione ed espressione atletica, insieme al pattinaggio in linea e al freestyle. La struttura dispone inoltre di spazi per l’hockey in linea, disciplina sportiva di squadra che richiede un ambiente adeguato allo svolgimento degli allenamenti e delle attività sportive. La presenza di una pista da 22×44 metri e di una gradinata destinata agli spettatori offre quindi la possibilità di utilizzare il PalaMerlino come spazio di riferimento per le società e gli atleti impegnati in queste specialità.

Federico Basile: “che emozione questa mattina!”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha accompagnato l’inaugurazione con un messaggio nel quale ha evidenziato le caratteristiche della struttura, il valore dell’investimento e l’importanza dello sport per la crescita dei giovani. Il primo cittadino ha sottolineato il significato dell’intervento per il quartiere CEP, collegando la riqualificazione del PalaMerlino alla volontà di recuperare gli spazi urbani e restituirli alla comunità. Di seguito la dichiarazione integrale del sindaco: “Che emozione questa mattina! Al rione CEP abbiamo inaugurato il nuovo PalaMerlino, un impianto sportivo completamente rinnovato con un investimento di 4,29 milioni di euro di fondi PNRR. Una struttura moderna e inclusiva, con una pista di gara di 22×44 metri, una gradinata da 451 posti e spazi attrezzati per il pattinaggio artistico, in linea, freestyle e hockey in linea. Un investimento concreto per dare ai ragazzi, alle società sportive e alle famiglie nuove opportunità. Perché lo sport è educazione, rispetto, gioco di squadra e crescita. È questa la Messina che stiamo costruendo: una città che investe nei propri territori, recupera gli spazi e li restituisce ai cittadini, creando occasioni concrete di incontro e sviluppo”.