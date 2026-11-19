Uno spazio dedicato all’ascolto, al confronto e alla partecipazione delle nuove generazioni. È stato inaugurato questo pomeriggio, presso l’Info Point YoungME di Piazza Cairoli a Messina, lo sportello del progetto “Giovani, i Comuni siciliani in ascolto”, promosso da ANCI e finalizzato a favorire il dialogo tra i giovani e le istituzioni locali. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche giovanili Iris Forami, che hanno presentato l’iniziativa come un’opportunità per coinvolgere direttamente i ragazzi nelle riflessioni e nelle proposte dedicate al futuro della città.

Basile: “il futuro di Messina si costruisce attraverso i giovani”

In occasione dell’inaugurazione, il sindaco Federico Basile ha rivolto un invito diretto alle nuove generazioni, sottolineando l’importanza del loro coinvolgimento nelle scelte che riguardano il futuro della città. “Il futuro di Messina si costruisce attraverso i giovani. Questo pomeriggio all’Info Point YoungME di Piazza Cairoli insieme all’Assessora alle politiche giovanili Iris Forami abbiamo inaugurato lo sportello di ascolto e partecipazione del progetto “Giovani, i Comuni siciliani in ascolto”, promosso da ANCI. Una piazza nella piazza per dare spazio alle idee, alle aspettative e alle aspirazioni delle nuove generazioni. Ai giovani di Messina voglio rivolgere un invito: venite a raccontarci come immaginate la vostra città, quali opportunità vorreste trovare, cosa cambiereste e quali progetti vorreste vedere realizzati. Il nostro compito è ascoltare, raccogliere le vostre proposte e lavorare affinché possano diventare occasioni concrete di crescita e sviluppo”, evidenzia Basile.

Il Comune invita i giovani a presentare idee e progetti per il futuro di Messina

Al centro dell’iniziativa c’è dunque la volontà di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina, attraverso uno spazio dedicato al dialogo con le istituzioni.

L’invito rivolto dal sindaco riguarda diversi aspetti della vita della città: dalle opportunità che i ragazzi vorrebbero trovare sul territorio ai cambiamenti ritenuti necessari, fino ai progetti che desidererebbero vedere realizzati.

Lo sportello punta a raccogliere queste indicazioni e a valorizzarle come contributo al confronto sulle politiche giovanili e sulle prospettive di sviluppo locale.

Con l’inaugurazione del nuovo punto di ascolto presso l’Info Point YoungME di Piazza Cairoli, il Comune di Messina avvia così un ulteriore percorso di coinvolgimento delle nuove generazioni, nell’ambito del progetto promosso da ANCI.

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è quello di trasformare l’ascolto delle idee e delle aspirazioni dei giovani in occasioni concrete di crescita per Messina, riconoscendo alle nuove generazioni un ruolo attivo nella costruzione del futuro della città.