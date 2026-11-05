Messina, inaugurata la nuova mensa scolastica dell’Istituto Evemero: più servizi e tempo pieno per altri 60 alunni

Una nuova struttura per migliorare i servizi scolastici e ampliare le opportunità educative per bambini e famiglie. È stata inaugurata oggi, giovedì 5 novembre, la nuova mensa scolastica dell’Istituto Evemero da Messina, realizzata grazie a un finanziamento di circa 205mila euro nell’ambito del PNRR. L’intervento consentirà di migliorare il servizio mensa già destinato ai 35 bambini della scuola dell’infanzia e di estendere la possibilità di usufruire del tempo pieno a ulteriori 60 alunni della scuola primaria. Un ampliamento che punta a rispondere alle esigenze delle famiglie e a rafforzare i servizi offerti dall’istituto.

Messina, inaugurata la nuova mensa dell’Istituto Evemero

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà, del presidente della VI Circoscrizione Sacha Cardile e della dirigente scolastica dell’istituto, Angela Mancuso. Presenti anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Ganzirri, Alberto D’Ovidio, padre Marcello Pavone della Parrocchia di Ganzirri e i consiglieri circoscrizionali Alessio Pannuccio e Massimo Costanzo. L’appuntamento ha segnato il completamento di un intervento destinato a potenziare gli spazi e i servizi della scuola, con particolare attenzione alla possibilità di ampliare la fruizione del tempo pieno.

Nuova mensa scolastica, investimento da 205mila euro con fondi PNRR

La realizzazione della nuova mensa è stata finanziata attraverso il PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2, con risorse complessive pari a circa 205mila euro. Il progetto ha previsto la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, direttamente collegato all’edificio scolastico attraverso una zona di distribuzione. I locali sono stati progettati nel rispetto degli standard previsti dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975. La nuova struttura si inserisce nel percorso di potenziamento dell’edilizia scolastica cittadina, attraverso interventi finalizzati non soltanto al miglioramento degli ambienti destinati alla didattica, ma anche al rafforzamento dei servizi a disposizione degli studenti e delle loro famiglie.

Basile: “una nuova mensa significa offrire ai bambini spazi più adeguati”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, sottolinea l’importanza dell’intervento per la comunità scolastica e per le famiglie, evidenziando come anche opere di dimensioni contenute possano contribuire al miglioramento della qualità della vita cittadina. “L’investimento per il futuro di Messina passa anche da questi piccoli interventi, che rappresentano grandi novità per la nostra comunità. Una nuova mensa significa offrire ai bambini spazi più adeguati, migliorare la qualità dei servizi scolastici e dare alle famiglie nuove opportunità. È attraverso interventi concreti come questo che costruiamo una città sempre più attenta alle esigenze delle nuove generazioni”, dichiara Basile. La nuova mensa rappresenta quindi un ulteriore tassello nel programma di interventi destinati a migliorare la funzionalità degli edifici scolastici e i servizi offerti alla comunità.

Edilizia scolastica a Messina, Caminiti: “lavoriamo per completare cantieri importanti”

L’inaugurazione dell’opera si inserisce in un più ampio programma di interventi che l’Amministrazione comunale sta portando avanti sul patrimonio scolastico cittadino. L’obiettivo è completare i cantieri considerati strategici, migliorando le condizioni degli ambienti frequentati quotidianamente dagli studenti e rendendo le strutture più funzionali alle attività educative. “La conclusione di cantieri come questo rappresentano un risultato importante per la città. Stiamo lavorando per portare a termine interventi fondamentali per migliorare gli edifici scolastici, renderli più funzionali e garantire ambienti e servizi adeguati ai ragazzi. Investire nelle scuole significa investire nella qualità della loro vita quotidiana e nella sicurezza degli spazi in cui crescono e si formano”, afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Caminiti.

Tempo pieno per altri 60 alunni, Vadalà: “la mensa sostiene le famiglie”

Uno degli aspetti più importanti del nuovo intervento riguarda la possibilità di estendere il tempo pieno a ulteriori 60 bambini della scuola primaria, grazie alla disponibilità degli spazi destinati alla refezione. Un servizio che, oltre a rispondere alle necessità organizzative delle famiglie, contribuisce a completare il percorso educativo degli alunni attraverso momenti di condivisione e socializzazione. L’assessore alla Pubblica Istruzione Stello Vadalà evidenzia il valore della mensa scolastica come servizio fondamentale per garantire maggiori opportunità agli studenti. “Garantire il diritto allo studio significa anche assicurare servizi che rendano effettiva questa opportunità. La mensa scolastica è uno di questi: consente di sostenere le famiglie, favorire l’organizzazione del tempo pieno e offrire ai bambini un servizio educativo e di socializzazione che completa il percorso scolastico. Questa nuova struttura va proprio nella direzione di una scuola sempre più vicina alle esigenze delle famiglie”, spiega Vadalà.

Cardile: “una scuola che cresce è il segnale di un territorio che si consolida”

Il potenziamento dei servizi scolastici assume un significato importante anche per il territorio della VI Circoscrizione di Messina, dove la presenza delle famiglie e delle nuove generazioni rappresenta un elemento centrale per la crescita della comunità. Il presidente della Circoscrizione, Sacha Cardile, collega l’ampliamento delle strutture e dei servizi scolastici alle esigenze di un territorio in evoluzione, sottolineando la necessità di accompagnare questi cambiamenti con interventi adeguati. “Una scuola che si amplia e si dota di nuovi servizi è il segnale di un territorio che si consolida. Significa che ci sono famiglie che scelgono di vivere questo quartiere e un ricambio generazionale che porta nuove esigenze, alle quali le istituzioni devono saper rispondere. È importante che la crescita del territorio proceda insieme all’attenzione verso tutti i cittadini”, conclude Cardile.

Messina, la nuova mensa rafforza i servizi per bambini e famiglie

Con l’inaugurazione della mensa dell’Istituto Evemero da Messina, la città dispone di una nuova struttura destinata a migliorare l’organizzazione del servizio di refezione scolastica e ad ampliare le opportunità di tempo pieno. L’opera, realizzata con circa 205mila euro di finanziamenti PNRR, consentirà di rafforzare il servizio già rivolto ai 35 bambini dell’infanzia e di estendere questa possibilità ad altri 60 alunni della primaria. Un intervento che unisce il miglioramento degli spazi scolastici al potenziamento dei servizi educativi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle famiglie e rendere la scuola sempre più funzionale alla vita quotidiana della comunità.