Messina in lutto, addio a Carla Fortino: per anni alla guida del Collegio Sant’Ignazio, il commosso ricordo della scuola

Lutto nel mondo della scuola a Messina per la morte della professoressa Carla Fortino, che ha ricoperto il ruolo di rettore del Collegio Sant’Ignazio fino al 2019. Una figura profondamente legata alla storia dell’istituto e alla formazione di numerose generazioni di studenti, ricordata per il suo impegno educativo e per il rapporto costruito negli anni con docenti, famiglie e personale scolastico. A comunicare la triste notizia è stata la stessa comunità del Collegio Sant’Ignazio, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari della professoressa, ricordandone le qualità umane e professionali.

Il Collegio Sant’Ignazio ricorda Carla Fortino: “straordinaria dedizione e passione educativa”

Nel messaggio diffuso dall’istituto emerge il ritratto di una donna che ha dedicato una parte importante della propria vita alla scuola, interpretando il ruolo di guida con attenzione non soltanto ai risultati didattici, ma anche alla crescita personale degli studenti. La professoressa Fortino, sottolinea la comunità scolastica, ha diretto il Collegio Sant’Ignazio “con straordinaria dedizione, grande visione umana e incrollabile passione educativa”, lasciando “un’impronta indelebile nei cuori di studenti, docenti, famiglie e di tutto il personale”.

Una scuola fondata sui valori dell’accoglienza e della crescita umana

Durante gli anni della sua direzione, il Collegio Sant’Ignazio di Messina ha continuato a sviluppare la propria attività educativa nel solco della tradizione ignaziana, attribuendo particolare importanza alla formazione culturale e umana degli studenti. Come sottolineato nel messaggio di cordoglio, sotto la guida di Carla Fortino l’istituto ha continuato a rappresentare “una vera comunità di crescita, fondata sui valori ignaziani dell’accoglienza, della cura e dell’eccellenza scolastica e umana”.

Messina saluta Carla Fortino, il ricordo del suo sorriso e della sua fermezza gentile

Nel saluto alla professoressa, la comunità scolastica richiama anche alcuni tratti della sua personalità, ricordando “il sorriso, la fermezza gentile e il costante impegno per la formazione delle giovani generazioni”. Un ricordo che unisce il riconoscimento per il lavoro svolto alla gratitudine per il percorso umano condiviso. Il Collegio Sant’Ignazio, nel manifestare la propria vicinanza alla famiglia, “eleva la sua preghiera grata per il dono del cammino condiviso insieme a lei”.