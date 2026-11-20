La nave Sea Eye 5, della omonima ong, ha tratto in salvo 45 persone in zona Sar libica, nel Mediterraneo centrale, in due diverse operazioni di salvataggio, con il supporto del velivolo della Sea Watch, Sea Bird 3. Tra loro 13 donne e 14 bambini, tra cui due neonati. “Diverse persone viaggiavano a bordo di un gommone – spiega la ong – le abbiamo tratte in salvo dall’acqua perchè il gommone stava per sgonfiarsi. Il porto assegnato per lo sbarco è quello di Messina“. Lungo il tragitto è stata effettuata una evacuazione medica che ha riguardato una donna con gravi ustioni da carburante e suo marito, oltre a due neonati, le rispettive madri e un bambino di dieci anni. Questi sono stati portati a bordo di un’imbarcazione della guardia costiera italiana.