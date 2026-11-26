Messina si prepara ad accogliere la quarta edizione di EsserCi Festival 2026, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura del volontariato, organizzata dal CESV Messina in collaborazione con il Comune. Il programma dell’iniziativa sarà presentato domani, venerdì 27 novembre, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla quale interverranno il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore, il presidente del CESV Messina Santi Mondello, il direttore del CESV Rosario Ceralo, il componente del Consiglio direttivo Carmelo Schepisi e Letizia Bucalo Vita, consulente del CESV e ideatrice del Festival.

EsserCi Festival 2026 a Messina: le date e gli appuntamenti

La manifestazione si svolgerà dal 3 al 5 dicembre al Royal Palace Hotel, per poi proseguire domenica 6 dicembre nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, dove si terrà la cerimonia conclusiva del Premio EsserCi. Gli appuntamenti continueranno l’11 e il 12 dicembre a Palazzo Zanca, che ospiterà l’Agorà delle associazioni con i tradizionali “Mercatini del Buon Natale”. Un programma articolato che offrirà occasioni di confronto tra rappresentanti del mondo del volontariato, professionisti ed esponenti di diversi ambiti della cultura, della ricerca e della comunicazione.

Il Festival celebra i 25 anni dei Centri di Servizio per il Volontariato in Sicilia

La giornata inaugurale sarà dedicata alle celebrazioni per i 25 anni dei Centri di Servizio per il Volontariato in Sicilia. L’incontro, organizzato da CESV Messina, CESVOP Palermo e CSV Etneo, ripercorrerà il cammino dei CSV nell’Isola, approfondendo il contributo offerto alla crescita e al sostegno del volontariato siciliano. Tra i partecipanti sono attesi Alessandro Seminati, direttore di CSVnet; Giuseppe Montemagno, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia; e Vito Puccio, presidente dell’Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia.

EsserCi Festival 2026: gli ospiti della quarta edizione

Numerose le personalità attese a Messina in occasione del Festival. Tra gli ospiti figurano don Antonio Loffredo, sacerdote e direttore del MuDD (Museo Diocesano Diffuso) di Napoli; Francesco Trento, scrittore, sceneggiatore e docente di scrittura creativa; Luigi Vittorio Berliri, presidente della cooperativa sociale Spes contra spem; Medea Ferrigno, ingegnere di Nesti, società cooperativa impresa sociale ETS; e Greta Galli, tech content creator, divulgatrice STEM e studentessa di Communications Engineering all’Università di Catania.

Alla manifestazione parteciperanno inoltre Gianni Ferrero, direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) OdV ETS di Torino; Gigi Esposito, presidente di Onyx Jazz Club APS di Matera; Agnese Zingaretti, responsabile nazionale del settore Giovani e formatrice di Libera; Leda Tonziello, presidente dell’Associazione Elsa ETS di Caserta; Paola Piatta, docente di Scienze Motorie ed educatrice sportiva UISP di Messina; e Paola Capoleva, componente del Consiglio direttivo del CSV Lazio e di CSVnet di Roma.

Attraverso esperienze, competenze e testimonianze provenienti da realtà differenti, EsserCi Festival 2026 intende valorizzare il ruolo del volontariato nella società, promuovere nuove forme di partecipazione e rafforzare la rete di relazioni e collaborazioni tra persone, associazioni e territori.