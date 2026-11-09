Messina, il viadotto Ritiro sarà intitolato a Salvatore Ada: morì sul lavoro nel cantiere nel 2021

Il viadotto Ritiro di Messina sarà intitolato a Salvatore Ada, l’operaio di 55 anni e rappresentante sindacale che perse la vita il 12 ottobre 2021 durante i lavori nel cantiere dell’infrastruttura. Il Consiglio direttivo di Autostrade Siciliane ha formalizzato la dedicazione dell’opera, interamente riaperta al traffico nell’estate del 2024, alla memoria del lavoratore. Salvatore Ada era un operaio specializzato della Toto Costruzioni, impegnato negli interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro. Il 12 ottobre 2021 rimase vittima di un tragico incidente durante le operazioni di carico di una barriera in cemento, perdendo la vita all’età di 55 anni. La decisione del Consiglio direttivo di Autostrade Siciliane rappresenta un gesto di memoria nei confronti dell’operaio, il cui nome sarà legato all’infrastruttura sulla quale stava lavorando al momento dell’incidente.

Una cerimonia commemorativa e una lapide in ricordo di Salvatore Ada

La dedicazione sarà accompagnata da una cerimonia commemorativa breve e sobria, che si svolgerà in una data ancora da definire. All’iniziativa prenderanno parte l’Assessore regionale delle Infrastrutture, i familiari di Salvatore Ada, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle istituzioni civili e militari cittadine. È inoltre prevista la posa di una lapide commemorativa sul prospetto della sede centrale del Consorzio Autostrade Siciliane, in ricordo del tragico incidente del 12 ottobre 2021. Con l’intitolazione del viadotto Ritiro a Salvatore Ada, Autostrade Siciliane rende omaggio alla memoria del lavoratore scomparso durante gli interventi di riqualificazione dell’infrastruttura, tornata completamente percorribile nell’estate del 2024.

“Gesto doveroso che rappresenta un importante segnale per ricordare una vittima innocente caduta sul lavoro”

“Esprimiamo profonda soddisfazione per la decisione del Consorzio per le autostrade siciliane di intitolare il Viadotto Ritiro a Salvatore Ada, l’operaio delegato della Feneal Uil, morto sul lavoro il 12 ottobre 2021 nel cantiere del Viadotto. Sin dal momento del tragico evento proponemmo l’intitolazione del Viadotto al nostro caro Salvatore Ada: un gesto doveroso che rappresenta un importante segnale per ricordare una vittima innocente caduta sul lavoro e, più in generale, per rilanciare il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro che, quotidianamente, sono funestati da una mattanza senza fine. Pertanto, il via libera del Cas che ha visto la condivisione dell’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò rappresenta un momento di attenzione e di conforto nei confronti della vedova, dei familiari di Salvatore Ada e del mondo del lavoro”, lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo, segretario generale Feneal Uil Sicilia.