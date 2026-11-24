Diritto alla casa, sostegno scolastico, assistenza alle persone con disabilità e sostenibilità energetica dei Comuni. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, svoltasi a Palazzo Chigi alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri. All’appuntamento ha partecipato anche il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha sottolineato l’importanza del confronto tra Governo e amministrazioni locali. “Diritto alla casa, diritto all’istruzione, politiche sociali e sostenibilità energetica per gli enti comunali. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del confronto promosso dall’ Anci nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, a Palazzo Chigi, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei Ministri”, rimarca Basile.

Tra le principali questioni affrontate figurano la necessità di sostenere le famiglie in difficoltà economica, garantire maggiori risorse per i servizi sociali e scolastici e individuare soluzioni per contenere l’impatto dei costi energetici sulle finanze degli enti locali. “Tra le questioni affrontate, la necessità di un fondo di sostegno agli affitti, maggiori risorse per l’assistenza alle persone con disabilità e per il sostegno scolastico, oltre alle modalità di gestione locale del peso crescente dei costi energetici sui bilanci comunali e sulla gestione dei servizi pubblici”, afferma Basile.

Basile: “il ruolo dei sindaci nel rapporto tra cittadini e Governo”

Il primo cittadino di Messina si è soffermato sull’importanza del ruolo degli amministratori locali, chiamati quotidianamente a raccogliere le esigenze delle comunità e a rappresentarle nelle sedi istituzionali. In questo contesto, la partecipazione alle attività dell’ANCI rappresenta, secondo Basile, un’occasione per condividere esperienze e individuare soluzioni comuni alle problematiche dei territori. “È proprio attraverso il lavoro dei sindaci e delle amministrazioni locali e la loro capacità di accogliere le istanze dei cittadini che le persone percepiscono il valore della politica e delle istituzioni. Una quotidianità fatta di risposte concrete che soltanto il primo cittadino, anche come mediatore del governo, può dare. Per questo partecipare all’ANCI assume per me un significato importante: significa poter rappresentare le istanze della città di Messina, confrontarmi con gli altri amministratori e fare rete. Il governo non può non tenere conto delle realtà locali e delle difficoltà che le comunità affrontano quotidianamente, contribuendo alla costruzione di soluzioni condivise”.

ANCI, dal 25 al 27 novembre l’Assemblea nazionale a Verona

Il confronto di Palazzo Chigi si inserisce nel percorso che precede la 43ª Assemblea nazionale ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. L’appuntamento sarà dedicato al ruolo dei sindaci e delle autonomie locali nella storia della Repubblica italiana e nella costruzione del futuro del Paese. “Un impegno che si inserisce anche nel percorso verso la 43ª Assemblea nazionale ANCI, in programma a Verona dal 25 al 27 novembre, dal titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, un appuntamento che richiama il ruolo delle autonomie locali nella storia repubblicana e nella costruzione del futuro del Paese”, conclude Federico Basile.