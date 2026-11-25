Due momenti di raccoglimento, preghiera e memoria per ricordare Daniela Zinnanti e Melissa Echevvarria, vittime di femminicidi che hanno profondamente segnato la comunità del Terzo Quartiere di Messina. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Consiglio della Terza Circoscrizione ha promosso questa mattina, mercoledì 25 novembre, una duplice iniziativa commemorativa.

Messina, il ricordo di Daniela Zinnanti in via Lombardia

Il primo momento di raccoglimento si è svolto in via Lombardia, presso l’abitazione di Daniela Zinnanti. Alla cerimonia hanno partecipato, insieme ai consiglieri circoscrizionali, il parroco della vicina chiesa di San Giacomo, padre Pierpaolo, padre Marco, della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, e l’assessore al Decentramento del Comune di Messina, Nino Carreri. Particolarmente toccante è stata la partecipazione della figlia Roberta, accompagnata dalla nipotina, circondate dall’affetto e dalla vicinanza dei numerosi residenti del condominio e dei cittadini del quartiere che hanno preso parte al momento di preghiera e riflessione collettiva.

In via La Farina l’omaggio a Melissa Echevvarria

Successivamente, i partecipanti si sono spostati in via La Farina per rendere omaggio a Melissa Echevvarria, vittima di femminicidio la scorsa estate. Anche in questa occasione si è svolto un momento di preghiera e raccoglimento, attraverso il quale la comunità ha voluto rinnovare la propria vicinanza.

La Terza Circoscrizione rinnova il proprio impegno contro la violenza sulle donne

Con la duplice iniziativa, il Consiglio della Terza Circoscrizione ha voluto ribadire il proprio impegno nella sensibilizzazione contro ogni forma di abuso e violenza sulle donne. La memoria collettiva e la solidarietà di quartiere rappresentano strumenti fondamentali per promuovere una cultura del rispetto e della non violenza, mantenendo vivo il ricordo delle vittime e rafforzando il senso di responsabilità dell’intera comunità.