Messina, il nuovo programma della Biblioteca “Cannizzaro”: eventi per grandi e piccoli

La Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro” torna ad essere il cuore della promozione della lettura e della cultura della città di Messina con il programma per l’anno 2026/2027. Gli eventi in calendario si rivolgono a tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi, e confermano l’impegno della Biblioteca Comunale come presidio culturale e sociale della città. Le attività sono state realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio e con il contributo dei volontari del Servizio Civile Universale. La biblioteca diventa così uno spazio aperto alla comunità, un luogo di incontro, di socializzazione e di crescita per avvicinare sempre più persone al mondo dei libri.

Il 29 dicembre 2026 e l’11 marzo 2027 i volontari NPL Messina cureranno le letture animate per i bambini dai 3 ai 4 anni: un’occasione per avvicinare i più piccoli alla scoperta delle storie e dei libri, stimolando la familiarità alla lettura dalla prima infanzia. Il 27 novembre 2026 si svolgerà un’Escape Room ispirata al mondo dei libri e delle storie, mentre il 5 aprile 2027 sarà la volta di un laboratorio tecnico-pratico sulla catena alimentare, dal titolo “Le orme della natura“: entrambi gli eventi si rivolgono ai bambini dai 7 ai 10 anni.

Per i più grandi dai 16 anni in su, invece, il calendario prevede attività per stimolare il dialogo e la creatività letteraria. Il 22 marzo 2027 è in programma l’incontro “Poetiamo insieme“, mentre il 22 gennaio e il 12 marzo 2027 si terranno due appuntamenti del “Silent Reading Club”, a cura di A. Scimone. Riservati ai maggiorenni dai 18 anni in su, invece, una serie di eventi dedicati alla storia, all’identità culturale a alla valorizzazione del patrimonio locale. Il 23 novembre 2026 si terrà la presentazione del volume “Messina e il Val Demone, tra Greci, Lombardi e Genovesi“, seguita, il 3 dicembre 2026, dalla presentazione del catalogo generale del Museo della Cultura e Musica Popolare dei Peloritani. A completare l’offerta culturale saranno due cicli di incontri: “La Conversazione“, da novembre 2026 a maggio 2027, e “Ciak si legge!“, da dicembre 2026 a maggio 2027, pensati per creare occasioni di approfondimento, confronto e condivisione attraverso il dialogo e il rapporto tra linguaggi culturali diversi.

Eventuali variazioni al programma verranno comunicate tramite i canali informativi della Biblioteca Comunale “T. Cannizzaro”. I cittadini possono richiedere informazioni tramite l’indirizzo email info.biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it e al numero 090 7723549.