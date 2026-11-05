Messina, il Monte di Pietà ospita l’evento MIRA sulla pirotecnica nelle culture mediterranee

Arte contemporanea, antropologia e tradizioni popolari si incontrano al Monte di Pietà di Messina in “Il sacro e il lampo – Mito e potere nella pirotecnica mediterranea” sabato 7 novembre alle ore 18.00. L’evento ospitato dal complesso monumentale cinquecentesco è promosso da MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts. Il confronto esplorerò il significato della pirotecnica nelle culture mediterranee non solo come forma di spettacolo ma anche come rito, memoria, espressione del sacro e simbolo dell’identità collettiva delle comunità. All’evento di rilievo culturale e istituzionale sono invitate le autorità civili e militari.

Il tema della pirotecnica nelle culture mediterranee sarà discusso da Andrea Botto, artista e fotografo, Berardino Palumbo, antropologo e docente dell’Università di Messina, Mario Sarica, etnomusicologo, e Massimo Maugeri, scrittore. L’incontro sarà introdotto da Chiara Ianeselli dell’Unità di Missione del Ministero della Cultura per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato.

MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts è promosso dal Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Creatività Contemporanea e l’Unità di Missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, insieme al Comune di Messina e all’Università degli Studi di Messina, con il supporto della Fondazione MAXXI. L’evento “Il sacro e il lampo – Mito e potere nella pirotecnica mediterranea” rappresenterà un’occasione per riscoprire il patrimonio immateriale del Mediterraneo nella cornice di un luogo di grande valore storico e culturale per la città di Messina.