L’erosione costiera minaccia la viabilità, le infrastrutture pubbliche e, in prospettiva, anche le abitazioni di Torre Faro, a Messina. A sollevare la questione sono l’ingegnere Gaetano Sciacca, per il Movimento Politico Rinascita Messina, e il capitano Salvatore Arena, per il Comitato Salviamo Torre Faro, che chiedono alle amministrazioni competenti di intervenire attraverso un progetto complessivo di difesa del litorale, anziché limitarsi al ripristino delle strutture danneggiate dalle mareggiate. “Come spesso accade, ci si concentra sul singolo problema senza affrontare le cause che lo hanno generato. Mi riferisco alla situazione che si sta verificando a Torre Faro, lungo il tratto stradale fronte mare di via Senatore Francesco Arena, subito dopo “La Risacca dei due mari”, in corrispondenza della curva, dove la forte erosione costiera sta gravemente compromettendo le infrastrutture presenti, quali la sede stradale, i marciapiedi e i pali della pubblica illuminazione”.

Torre Faro, l’erosione costiera minaccia la strada e le abitazioni

Al centro della denuncia vi è la necessità di superare la logica degli interventi circoscritti alle singole criticità. Secondo Sciacca e Arena, il ripristino del muro di sostegno della strada rischia di rivelarsi insufficiente senza un progetto che affronti il fenomeno erosivo lungo l’intero tratto di costa interessato. “Ebbene, si parla di ripristino del muro di sostegno della strada e di interventi puntuali, dimenticando che l’intero tratto costiero è interessato da un evidente fenomeno erosivo. Il mare ha ormai pressoché cancellato la spiaggia, minacciando l’intera arteria stradale e, in prospettiva, anche le abitazioni prospicienti. Appare evidente che, in assenza di un intervento organico di difesa costiera e di messa in sicurezza dell’intera area, il semplice ripristino del muro di sostegno rischia di rappresentare soltanto una soluzione temporanea, senza risolvere il problema alla radice”.

L’avanzamento del mare e la questione del demanio marittimo

Rinascita Messina e il Comitato Salviamo Torre Faro sollevano anche una questione di carattere tecnico-giuridico relativa alla possibile acquisizione al demanio marittimo dei terreni originariamente privati interessati dall’avanzamento del mare, richiamando le disposizioni normative e la giurisprudenza in materia. “A ciò si aggiunge una considerazione di carattere tecnico-giuridico, tutt’altro che secondaria. Quando il mare, per effetto di fenomeni erosivi, invade stabilmente aree e terreni, ancorché originariamente di proprietà privata, questi, acquisendo le caratteristiche naturali proprie della spiaggia, entrano a far parte del demanio marittimo. Fenomeni analoghi possono verificarsi anche in relazione ai corsi d’acqua e al demanio idrico. Tale principio trova fondamento nell’art. 822 del Codice civile, nell’art. 28 del Codice della navigazione e nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ritengo opportuno ricordare tale circostanza anche a coloro che, nel tempo, hanno recintato porzioni di terreno originariamente private, poste lungo via Senatore Francesco Arena e prospicienti il mare. L’avanzamento del mare e la conseguente trasformazione dello stato dei luoghi potrebbero infatti aver determinato l’acquisizione al demanio marittimo di tali aree, indipendentemente dalle originarie risultanze catastali”.

Chieste verifiche sulle recinzioni e sulla fruibilità delle aree costiere

Da qui la richiesta agli enti competenti di accertare l’attuale natura dei terreni lungo via Senatore Francesco Arena e verificare la legittimità delle recinzioni esistenti, anche nell’ottica di garantire alla collettività la libera fruizione delle eventuali aree demaniali. “Sarebbe pertanto opportuno che gli enti competenti procedessero all’accertamento dell’attuale natura demaniale di questi terreni e alla conseguente verifica della legittimità delle recinzioni esistenti. Ciò consentirebbe non soltanto di affrontare la questione della realizzazione delle necessarie opere di difesa del patrimonio pubblico, ma anche di restituire alla collettività la libera fruizione delle eventuali aree demaniali, oggi di fatto interdetta”.

L’appello alle istituzioni: servono opere di difesa costiera adeguate e durature

La questione, secondo i promotori della denuncia, riguarda soprattutto la tutela del patrimonio pubblico, la sicurezza della viabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità. Per questo viene sollecitato un intervento coordinato delle amministrazioni competenti, preceduto da uno studio complessivo del fenomeno erosivo. “Indipendentemente dall’originario assetto proprietario, siamo di fronte a un problema di salvaguardia delle infrastrutture pubbliche, della viabilità e della pubblica incolumità, che non può essere ricondotto esclusivamente a una questione di carattere privato. Occorre pertanto che le amministrazioni competenti intervengano in maniera coordinata, attraverso uno studio complessivo del fenomeno erosivo e la progettazione di opere di difesa costiera adeguate e durature. Non si può continuare a intervenire sugli effetti ignorando le cause, aspettando che la prossima mareggiata renda inutili le opere appena realizzate”, conclude la nota.