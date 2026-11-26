Slitta all’11 dicembre il termine delle limitazioni al traffico sulla Panoramica dello Stretto, dove proseguono i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato. La Città Metropolitana di Messina ha disposto la proroga delle restrizioni già in vigore nel tratto della strada provinciale 43/bis interessato dal cantiere, al chilometro 3+600. Il provvedimento riguarda la carreggiata in direzione Palermo, lato valle. Dal 26 novembre all’11 dicembre, nei giorni lavorativi e nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 16.30, resteranno in vigore la chiusura temporanea al transito di una corsia e il limite di velocità di 30 km/h. Le misure sono necessarie per consentire la sosta dei mezzi d’opera e la prosecuzione delle attività legate alla realizzazione dell’edificio.

Alla base della proroga ci sono le avverse condizioni meteorologiche delle scorse settimane, che hanno impedito all’impresa di completare le lavorazioni entro i tempi inizialmente previsti. Durante il periodo di validità dell’ordinanza, gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le limitazioni previste, così da garantire condizioni di sicurezza per la circolazione e per il personale impegnato nell’area di lavoro.