Anche quest’anno ritorna la Festa nazionale dell’albero e l’evento M5S “Alberi per il Futuro”. Il Movimento 5 Stelle di Messina da appuntamento sabato 21 Novembre alle ore 11 presso il sito della Tomba di Antonello di Messina sul viale Giostra, poco sotto la rotatoria dei Maestri del Lavoro. “Pianteremo un albero d’ulivo e richiamiamo l’attenzione su questo sito archeologico abbandonato all’incuria, nonostante le ripetute promesse. Nell’anno del furto – dichiara Marco Oriolesi, responsabile del gruppo M5S Messina Nord – dei quadri del pittore dal museo cittadino, manteniamo alta l’attenzione su questa ferita inferta alla città. La gestione del patrimonio culturale in città deve cambiare e serve l’impegno di tutti. Non si possono tacere le enormi responsabilità della Regione sul pessimo stato in cui versano le istituzioni culturali cittadine, dal disastro nella gestione museale, alla chiusura dell’Archivio di Stato e spostamento altrove dei documenti patrimonio storico della città”.

La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alberi per il Futuro è la manifestazione conseguente, senza scopo di lucro, portata ogni anno avanti dal Movimento 5 Stelle sin dal 2015.