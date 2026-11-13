Messina, il gruppo “Scurria sindaco”: “rivoluzione nelle Circoscrizioni, 1,26 milioni di euro e più personale”

“Un fondo da 1 milione e 260mila euro, risorse economiche legate alla popolazione, personale amministrativo dedicato e una nuova Circoscrizione per i villaggi della zona nord-tirrenica e montana di Messina”. Sono le principali novità contenute nella proposta di riforma del decentramento presentata dal gruppo consiliare “Scurria Sindaco – Partecipazione”, che ha annunciato il deposito formale di una proposta di delibera e di un nuovo Regolamento per il Decentramento Funzionale del Comune di Messina. L’iniziativa, illustrata a pochi mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, punta a modificare il rapporto tra Palazzo Zanca e le Circoscrizioni, “attribuendo agli organismi territoriali maggiori strumenti per intervenire sulle esigenze quotidiane dei quartieri e dei villaggi. Il progetto nasce da un impegno assunto durante la campagna elettorale e viene ora tradotto in una proposta amministrativa che dovrà essere esaminata attraverso il confronto istituzionale. L’obiettivo dichiarato è superare un modello di decentramento considerato insufficiente e costruire un sistema nel quale le Circoscrizioni possano contare su competenze effettive, risorse finanziarie certe e personale adeguato”.

Messina, un fondo da 1,26 milioni di euro per le sette Circoscrizioni

Uno degli elementi centrali della proposta riguarda l’istituzione di un Fondo Circoscrizionale Globale stimato in 1.260.000 euro, destinato a sostenere concretamente l’attività degli organismi territoriali. Secondo quanto indicato dal gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione”, “il nuovo stanziamento comporterebbe un incremento del 57,9% rispetto al 2019, introducendo un sistema di risorse finanziarie specificamente destinate alle Circoscrizioni. La novità più significativa è rappresentata dalla previsione di una quota pro capite di 5 euro per abitante, un criterio che punta a collegare parte delle disponibilità economiche alle dimensioni demografiche dei territori amministrati”.

Il gruppo evidenzia come “il Regolamento del 2019 non prevedesse alcun fondo vincolato, lasciando di fatto le Circoscrizioni prive di un’autonomia finanziaria effettiva. La nuova impostazione intende invece assicurare risorse utilizzabili per programmare interventi e rispondere alle necessità dei cittadini. Le somme previste dalla proposta saranno distribuite tra sette Circoscrizioni, comprendendo anche la nuova articolazione territoriale denominata “Maremonti”. Il fondo rappresenta dunque uno degli strumenti attraverso i quali il gruppo consiliare intende trasformare il decentramento da una previsione regolamentare a un modello operativo. La sua effettiva istituzione e la disponibilità delle risorse dipenderanno dall’iter di approvazione della proposta e dalle necessarie determinazioni di bilancio”.

Nascita della Circoscrizione “Maremonti”: sede a Spartà e circa 7mila abitanti

Tra le novità più rilevanti figura la proposta di istituire la Circoscrizione “Maremonti”, destinata a riunire i villaggi della zona nord-tirrenica e montana di Messina. Il progetto individua come sede della nuova Circoscrizione Spartà e indica una popolazione di riferimento di circa 7.000 abitanti. “La proposta punta a rafforzare la rappresentanza amministrativa delle comunità periferiche, prevedendo una struttura territoriale dedicata ai villaggi che rientrerebbero nella nuova articolazione circoscrizionale. L’istituzione di “Maremonti” si inserisce nella strategia di avvicinamento dell’amministrazione comunale alle esigenze dei diversi territori, attraverso organismi che possano occuparsi più direttamente delle problematiche locali”, evidenzia il gruppo. Il gruppo consiliare considera questa modifica “una componente importante della riforma, soprattutto per garantire maggiore attenzione alle necessità dei villaggi più distanti dai principali centri amministrativi. Si tratta, al momento, di una previsione contenuta nel nuovo Regolamento proposto e non di una modifica già definitivamente approvata dell’assetto circoscrizionale cittadino”.

Più personale nelle Circoscrizioni: previste dotazioni da 6 a 12 unità

Accanto alle risorse economiche, la proposta interviene “sull’organizzazione del personale, individuata come una delle condizioni necessarie per rendere realmente operativo il decentramento. Il nuovo Regolamento prevede infatti dotazioni minime di personale differenziate in base alla fascia demografica delle Circoscrizioni, con quattro livelli di riferimento: 12, 10, 8 e 6 unità. L’obiettivo è garantire a ciascuna struttura circoscrizionale una presenza amministrativa adeguata alle proprie dimensioni e alle funzioni assegnate”. Secondo l’impostazione proposta dal gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione”, “la disponibilità di personale dedicato consentirebbe alle Circoscrizioni di programmare, gestire e monitorare con maggiore continuità gli interventi sul territorio. Il tema è strettamente collegato all’effettiva capacità operativa degli organismi territoriali. L’attribuzione di nuove competenze, infatti, richiede la presenza di strutture amministrative in grado di svolgere le attività necessarie e di assicurare il raccordo con gli uffici centrali del Comune. La proposta mira quindi a superare una situazione nella quale, secondo quanto denunciato dal gruppo consiliare, le Circoscrizioni avrebbero operato senza dotazioni di personale adeguatamente dedicate, risultando fortemente dipendenti dall’organizzazione amministrativa centrale”.

Il vecchio Regolamento del 2019 nel mirino: “Funzioni rimaste sulla carta”

La proposta depositata dal gruppo consiliare contiene anche “una valutazione critica dell’attuale sistema di decentramento, con particolare riferimento al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 590 del 2019″. Secondo i promotori della riforma, “quell’impianto regolamentare non avrebbe prodotto i risultati attesi, soprattutto per l’assenza di strumenti economici e organizzativi concretamente destinati alle Circoscrizioni”. Il gruppo ritiene che “il precedente Regolamento sia rimasto sostanzialmente “lettera morta”, indicando tra le principali criticità la mancanza di un fondo finanziario vincolato, l’assenza di personale dedicato e la difficoltà di tradurre le funzioni previste dalle norme in attività amministrative effettive. È proprio per superare queste problematiche che viene proposta una revisione dell’impianto complessivo del decentramento. La nuova impostazione punta a collegare le attribuzioni delle Circoscrizioni alla presenza di risorse e personale, affinché gli organismi territoriali possano svolgere concretamente le funzioni previste”.

Il gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione” intende coinvolgere “i Presidenti delle Circoscrizioni, i Consiglieri circoscrizionali e l’intero Consiglio comunale in un percorso di approfondimento e discussione del testo. I promotori sottolineano che il documento presentato non viene considerato definitivo o esaustivo, ma rappresenta una base di lavoro aperta ai contributi delle diverse componenti istituzionali e territoriali. L’obiettivo dichiarato è arrivare all’approvazione di un Regolamento il più possibile condiviso, capace di rispondere alle esigenze dell’intera città e delle differenti realtà territoriali. Il confronto dovrà quindi riguardare non soltanto l’impostazione generale della riforma, ma anche le sue modalità di attuazione, le risorse disponibili e l’organizzazione dei servizi. Una fase che sarà determinante per verificare la possibilità di costruire una convergenza politica e amministrativa attorno alla proposta”.

Un Osservatorio sul Decentramento entro 60 giorni dall’approvazione

Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione di uno strumento destinato a verificare nel tempo l’attuazione della riforma. Il testo propone infatti “l’istituzione di un Osservatorio sul Decentramento, da costituire entro 60 giorni dall’approvazione del nuovo Regolamento. La struttura avrebbe il compito di monitorare l’applicazione delle norme, valutare l’efficacia delle misure adottate e proporre eventuali modifiche o correttivi”. Secondo il gruppo consiliare, “l’Osservatorio dovrebbe rappresentare uno strumento di trasparenza e verifica continua, attraverso il quale controllare che le nuove disposizioni siano effettivamente applicate. L’obiettivo è evitare che anche il nuovo sistema di decentramento rimanga limitato alle previsioni regolamentari, senza produrre conseguenze concrete sull’organizzazione dei servizi e sulla capacità di intervento delle Circoscrizioni. Il monitoraggio assumerebbe quindi un ruolo centrale nell’impostazione della riforma, affiancando alle nuove competenze e alle risorse economiche un meccanismo di controllo sui risultati”.

Il gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione”: “Trasformare il decentramento da slogan a pratica amministrativa quotidiana”

A spiegare il significato politico e amministrativo dell’iniziativa sono gli stessi Consiglieri del gruppo “Scurria Sindaco – Partecipazione”, che rivendicano la volontà di dare seguito a un impegno assunto durante la campagna elettorale. “Con questo atto – dichiarano i Consiglieri del Gruppo Consiliare “Scurria Sindaco – Partecipazione” – manteniamo un impegno preciso preso con i cittadini: trasformare il decentramento da slogan a pratica amministrativa quotidiana. Mettiamo sul tavolo risorse vere, personale dedicato e una nuova Circoscrizione “Maremonti” per dare voce e strumenti anche ai villaggi più periferici. Ora si apre una fase di confronto leale e costruttivo con tutte le forze politiche e con i territori, perché questa riforma non appartiene a un gruppo o a una maggioranza, ma alla città di Messina e al suo futuro”.