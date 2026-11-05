Messina, il Consiglio Comunale elegge i componenti della Commissione per gli Elenchi dei Giudici Popolari | NOMI

Giuseppe Capurro, consigliere comunale di opposizione del gruppo “Scurria sindaco” e Nicoletta D’Angelo, consigliere comunale di maggioranza di Sud chiama Nord, sono i due nuovi Consiglieri comunali parte della Commissione per la Formazione e l’Aggiornamento degli Elenchi dei Giudici Popolari della città di Messina. I due consiglieri sono stati nominati al termine di un’elezione con le schede dal Consiglio Comunale durante la seduta ordinaria di oggi 5 novembre. Dopo l’elezione di Capurro e D’Angelo la seduta è stata sospesa per alcuni minuti. Alla ripresa dei lavori la delibera e l’immediata esecutività sono state deliberate all’unanimità con 29 voti a favore su 29 presenti. Il Consigliere Capurro ha poi ringraziato l’aula.

All’ordine del giorno compare anche l’elezione dei componenti della Commissione Toponomastica e la rimodulazione delle Commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Consiglio comunale. Tra i temi in discussione, su mozione consiliare, c’è anche la richiesta di rendere di potenziare il trasporto pubblico e renderlo gratuito per un mese per far fronte al caro carburanti.