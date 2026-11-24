Il Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina si prepara a inaugurare l’Anno Accademico 2026/2027 con una serata dedicata alla musica e agli interventi istituzionali, nella cornice del Teatro Vittorio Emanuele. La conferenza stampa di presentazione della cerimonia inaugurale si terrà giovedì 26 novembre, alle ore 10.30, presso il bookshop del Teatro Vittorio Emanuele. All’incontro con i giornalisti interverranno Egidio Bernava Morante, presidente del Conservatorio Corelli e presidente dei Conservatori Italiani, il direttore, maestro Antonino Averna, il vicedirettore Matteo Pappalardo e il presidente dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale e del sindaco Federico Basile parteciperà l’assessore alla Cultura Enzo Caruso.

Conservatorio Corelli di Messina, il 1° dicembre l’inaugurazione dell’Anno Accademico

La cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 si svolgerà martedì 1° dicembre, alle ore 19.00, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. La serata si aprirà con gli interventi istituzionali dei vertici del Conservatorio e dei rappresentanti degli studenti, per poi lasciare spazio alla musica. Protagonista dell’appuntamento sarà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Arcangelo Corelli”, che si esibirà in concerto in occasione dell’apertura del nuovo Anno Accademico.