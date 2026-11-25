Trasformare i finanziamenti europei in opportunità concrete per i quartieri di Messina, coinvolgendo direttamente le scuole, le famiglie e le realtà associative. È l’obiettivo dell’emendamento di indirizzo presentato dal capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Cosimo Oteri, nel corso della seduta dedicata alle variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028. La proposta riguarda i 30.500 euro assegnati al Comune di Messina nell’ambito del programma europeo CERV e punta a portare le opportunità offerte dal progetto “Silver” nel quartiere SS. Annunziata – Villaggio Matteotti, coinvolgendo prioritariamente l’Istituto Beata Eustochia e le realtà associative del territorio.

Progetto Silver, la scuola Beata Eustochia al centro della proposta di Oteri

L’obiettivo dell’esponente della Lega è valorizzare il ruolo educativo e sociale della scuola, favorendo l’inclusione, la partecipazione e il coinvolgimento attivo della comunità. “La scuola – afferma il capogruppo della Lega Cosimo Oteri – deve continuare a essere un punto di riferimento educativo e sociale per il quartiere. Per questo riteniamo fondamentale che il progetto Silver coinvolga prioritariamente alunni, docenti e famiglie dell’Istituto Beata Eustochia, insieme alle associazioni, alle parrocchie e ai comitati di quartiere. L’obiettivo è costruire un percorso che non si limiti alla semplice realizzazione di attività progettuali, ma che sappia valorizzare le energie presenti nel territorio, rafforzare i legami sociali e favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini”.

Villaggio Matteotti, la richiesta di iniziative concrete per il quartiere

Al centro della proposta di Oteri c’è la volontà di fare in modo che le risorse comunitarie producano benefici tangibili per i cittadini, rendendo protagoniste le realtà che quotidianamente operano nel quartiere. “Non chiediamo soltanto di destinare risorse a un progetto, ma di fare in modo – conclude Oteri – che queste risorse arrivino realmente nei quartieri e producano benefici per chi li vive ogni giorno. Il Villaggio Matteotti ha bisogno di attenzione, partecipazione e iniziative capaci di coinvolgere la comunità. La scuola, le famiglie e le associazioni devono essere protagoniste di questo percorso”.