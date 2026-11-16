Messina, i Carabinieri raccontano la lotta ai furti d’arte: al Palacultura il caso del dipinto recuperato a Rometta

La tutela delle opere d’arte, il contrasto ai furti di beni culturali e il recupero dei tesori sottratti al patrimonio storico e religioso del territorio saranno al centro di un appuntamento in programma domani, martedì 17 novembre, alle ore 17:00, nella Sala Palumbo del Palacultura Antonello di Messina. Si tratta della conferenza dal titolo “Le Forze dell’Ordine in difesa del Patrimonio Culturale”, promossa dall’Archeoclub di Messina in collaborazione con il Comune di Messina, attraverso l’Assessorato ai Beni e alle Politiche Culturali, il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo fondamentale svolto dalle Forze dell’Ordine nella salvaguardia del patrimonio culturale, con particolare attenzione all’attività dell’Arma dei Carabinieri, del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Palermo e della Sezione di Siracusa. Spazio anche al contributo scientifico e tecnico della Soprintendenza, che opera nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e territoriali per la protezione delle opere d’arte e dei beni sottoposti a tutela.

Messina, al Palacultura un confronto sulla tutela del patrimonio artistico e culturale

Alla conferenza prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni civili, militari e culturali. Sono previsti gli interventi del sindaco di Messina Federico Basile, dell’assessore ai Beni e alle Politiche Culturali Enzo Caruso, del Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, del soprintendente di Messina Luigi Giacobbe e del coordinatore regionale dell’Archeoclub, architetto Francesco Finocchiaro. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Basile e dell’assessore Caruso, sarà la presidente dell’Archeoclub di Messina, professoressa Luciana Caminiti, a presentare i temi e i contenuti dell’incontro, introducendo gli approfondimenti dedicati alla protezione dei beni culturali e alle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio artistico. Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi illustrerà i diversi aspetti delle attività di prevenzione e contrasto ai crimini che colpiscono il patrimonio culturale, soffermandosi sul lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri per salvaguardare le opere d’arte e i beni di interesse storico.

Dai saccheggi nelle chiese ai beni culturali recuperati: i casi al centro della conferenza

Uno dei momenti di approfondimento sarà dedicato ai furti e ai saccheggi che hanno interessato chiese, cappelle, cimiteri e collezioni comunali, con la sottrazione di opere d’arte e oggetti di valore storico e religioso. La dottoressa Grazia Musolino presenterà una ricostruzione di questi episodi attraverso immagini e documentazione, offrendo una panoramica dei danni subiti dal patrimonio culturale. Saranno affrontati anche casi di detenzione illecita di beni culturali e illustrate alcune operazioni che hanno permesso di recuperare opere d’arte e oggetti liturgici, restituendoli alla collettività. L’intervento consentirà di approfondire non soltanto le conseguenze dei furti sul patrimonio artistico, ma anche l’importanza delle attività investigative e della collaborazione tra Forze dell’Ordine e personale specializzato nella tutela dei beni culturali.

Rometta, il recupero di un dipinto rubato nel 1988: la storia di quattro tele trafugate

Particolare attenzione sarà riservata a un recente recupero che riguarda direttamente il territorio messinese. La dottoressa Virginia Buda illustrerà infatti il caso di un dipinto trafugato a Rometta e recuperato inaspettatamente, a distanza di molti anni dal furto. L’opera faceva parte di un gruppo di quattro tele sottratte nel 1988, durante un episodio che aveva privato la chiesa alla quale appartenevano di una parte importante del proprio patrimonio artistico. Il recupero del dipinto rappresenta uno degli argomenti centrali dell’incontro e offrirà l’occasione per approfondire il valore delle attività finalizzate all’individuazione e alla restituzione dei beni culturali rubati, anche a distanza di decenni dalla loro scomparsa. La vicenda di Rometta sarà quindi uno degli esempi attraverso i quali verrà illustrata l’importanza della protezione delle opere d’arte custodite nei luoghi di culto e nelle istituzioni culturali del territorio.