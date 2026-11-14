Messina, hub ATM di Torre Faro. “Scurria Sindaco” incalza Basile: “Il proprietario dell’area era un suo esperto, faccia chiarezza”

Non si placa la polemica politica a Messina sulla vicenda dell’hub ATM di Torre Faro. A intervenire è il gruppo consiliare “Scurria Sindaco”, che torna a sollevare interrogativi sulle procedure adottate per la locazione dell’area e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, chiamando direttamente in causa il sindaco Federico Basile. Al centro della questione anche il rapporto tra il primo cittadino e il proprietario dell’area, Roberto Ruggeri, ideatore e fondatore del Sud Innovation Summit di Messina, “che nel marzo 2024 era stato nominato esperto del sindaco attraverso un apposito decreto”. Secondo il gruppo consiliare, si tratta di una circostanza che rende ancora più necessario un chiarimento pubblico da parte dell’amministrazione comunale. La vicenda, che da oltre un mese alimenta il dibattito politico cittadino, riguarderebbe infatti un’operazione che coinvolge una società partecipata del Comune e risorse pubbliche significative, sulla quale, secondo i consiglieri, permangono diversi aspetti da chiarire.

Hub ATM di Torre Faro, Scurria Sindaco chiede spiegazioni a Basile

Il gruppo consiliare punta l’attenzione soprattutto sul silenzio del sindaco, ritenuto difficile da comprendere alla luce degli interrogativi sollevati nelle ultime settimane. “Da oltre un mese la vicenda dell’hub ATM di Torre Faro solleva interrogativi politici e amministrativi. In ballo ci sono risorse pubbliche significative, procedure sulle quali permangono molti dubbi e decisioni che meritano di essere spiegate. Eppure, davanti a una vicenda così delicata, il sindaco Federico Basile continua a tacere”, affermano i rappresentanti di “Scurria Sindaco”. A rendere particolarmente delicata la questione, secondo il gruppo, è proprio l’incarico conferito a Ruggeri nel marzo 2024. “Non è un particolare secondario. È un elemento che impone al primo cittadino di assumersi le proprie responsabilità istituzionali e di chiarire pubblicamente quanto accaduto”, sottolineano i consiglieri.

La nomina di Roberto Ruggeri e i dubbi sulla trasparenza dell’operazione

Nel proprio intervento, “Scurria Sindaco” precisa di non voler formulare accuse né anticipare giudizi sulla vicenda. L’obiettivo dichiarato è ottenere chiarimenti sulle modalità con cui si è arrivati alla locazione dell’area e sulle verifiche che avrebbero accompagnato l’operazione. “Quando si spendono tanti soldi pubblici, le procedure devono essere trasparenti e ogni scelta deve poter essere spiegata e giustificata. E quando il proprietario dell’area è una persona che ha ricevuto direttamente dal sindaco un incarico fiduciario, il dovere di chiarimento diventa ancora più stringente”, evidenzia il gruppo consiliare. La critica politica si concentra quindi sull’assenza, denunciata dai consiglieri, di una presa di posizione del primo cittadino. “Colpisce il silenzio di un primo cittadino solitamente pronto a intervenire, replicare e prendere posizione su ogni questione cittadina. Questa volta, invece, Basile sembra preferire di non vedere e di non sentire”, si legge nella nota.

Scurria Sindaco annuncia un’interrogazione a risposta immediata

In assenza di un intervento spontaneo del sindaco, il gruppo consiliare è pronto a portare formalmente la questione nell’aula del Consiglio comunale di Messina, attraverso un’interrogazione a risposta immediata. “Il sindaco non può chiamarsi fuori. Non bastano eventuali spiegazioni di altri soggetti: è lui che deve chiarire se fosse a conoscenza dei fatti, quali verifiche siano state compiute e come si sia arrivati a un’operazione che presenta ancora troppi aspetti da chiarire”, sostengono i consiglieri. Da qui l’annuncio della possibile iniziativa istituzionale: “Se Basile non interverrà spontaneamente, depositeremo un’interrogazione a risposta immediata, chiedendo che venga in Consiglio comunale a rispondere direttamente alle nostre domande”. “Non è una polemica politica fine a se stessa. È una questione di trasparenza, responsabilità istituzionale e tutela delle risorse pubbliche”, ribadiscono i rappresentanti di “Scurria Sindaco”, sottolineando il diritto dei cittadini a conoscere le modalità con cui vengono assunte decisioni che coinvolgono il patrimonio pubblico. La richiesta conclusiva è rivolta ancora una volta al sindaco Federico Basile, chiamato dal gruppo consiliare a chiarire il proprio livello di conoscenza dell’operazione e le verifiche effettuate. “Il silenzio non è una risposta. I cittadini hanno diritto di sapere. E il sindaco ha il dovere di rispondere”, conclude la nota.