Si amplia il confronto politico a Messina sulla realizzazione del nuovo hub ATM a Torre Faro, destinato a ospitare un parcheggio e un capolinea per il trasporto pubblico. Al centro delle contestazioni ci sono “l’accordo per la locazione del terreno, le modalità con cui è stata individuata l’area e le procedure utilizzate dall’azienda per raccogliere e valutare le offerte economiche”. Due gruppi consiliari di opposizione, il Partito Democratico e il gruppo Scurria, sollevano questioni differenti ma collegate allo stesso intervento. Da una parte, i consiglieri dem Alessandro Russo, Antonella Russo e Mariella Perrone annunciano l’intenzione “di trasmettere alla Corte dei Conti un dossier sull’intero iter amministrativo che ha portato all’accordo tra ATM e Roberto Ruggeri, proprietario del terreno individuato per la realizzazione dell’hub”. Dall’altra, Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile chiedono chiarimenti “sulla regolarità delle procedure, soffermandosi in particolare sulle modalità di trasmissione delle offerte”.

Messina, il Pd prepara un dossier per la Corte dei Conti sull’hub ATM di Torre Faro

Nel corso di una conferenza stampa, i tre consiglieri comunali del Partito Democratico hanno annunciato che “sottoporranno alla Corte dei Conti la documentazione raccolta sull’operazione relativa al terreno di Torre Faro. La vicenda riguarda un accordo di locazione della durata di nove anni, per una spesa complessiva indicata in oltre 600mila euro, relativo a un’area destinata a ospitare 32 posti auto e il nuovo hub capolinea di ATM”. Secondo il consigliere Alessandro Russo, la documentazione raccolta solleva interrogativi sull’utilizzo delle risorse pubbliche: “i conti non tornano. E quando un’amministrazione non riesce a giustificare queste spese pubbliche è chiaro che il nostro compito, in qualità di consiglieri di minoranza, è approfondire e tentare di fare chiarezza su ogni passaggio”.

L’avviso pubblico di ATM e la scelta del terreno: i dubbi sollevati dai consiglieri dem

Un approfondimento sulle caratteristiche dell’avviso pubblico è stato illustrato dal consigliere Antonella Russo, che ha ricostruito le finalità originarie della ricerca di un’area da prendere in locazione nella zona di Torre Faro e Capo Peloro. “È nostro dovere approfondire e cercare le carte. Ce le hanno date al 30esimo giorno dalla nostra richiesta. Le abbiamo studiate e oggi diciamo alla città cosa abbiamo scoperto, ma anche ciò che vogliamo fare. Chiaro è che bisogna partire dall’avviso pubblico, perché in questo avviso l’Atm dice cosa le serve. L’azienda vuole un’area scoperta da assumere in locazione per adibire ad area di sosta regolamentata. Vuole un parcheggio, perché intende ‘potenziare l’offerta dei parcheggi nell’area Torre Faro – Capo Peloro’. Vuole rinforzare l’area di Torri Morandi e Atm lo dice in maniera chiara nell’avviso pubblico, guardando al periodo estivo. La richiesta è di locare per 9 anni e Atm scrive che ‘eventualmente’ si può rinnovare per altri 9. Quindi non un rinnovo sicuro. Tra l’altro previo assenso scritto tra le parti. La cosa principale è che il terreno sia il più adeguato possibile per posizione e condizioni”, evidenzia.

Hub ATM a Torre Faro, anche il gruppo Scurria chiede chiarimenti sulle procedure

Alle osservazioni del Partito Democratico si aggiungono quelle dei consiglieri comunali Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile, che hanno espresso ulteriori perplessità sull’intervento in corso di realizzazione a Torre Faro. Il gruppo consiliare parla di “Una serie sempre più ampia di criticità e profili problematici di particolare ricorrenza”, richiamando diversi aspetti relativi all’organizzazione del progetto e alla regolarità del percorso amministrativo. Secondo i tre consiglieri, “non si tratta di aspetti marginali, ma di questioni che investono la stessa impostazione dell’intervento, il ruolo svolto dal Comune di Messina, il rispetto delle procedure ambientali e urbanistiche, la regolarità dell’iter amministrativo seguito, nonché la correttezza e l’imparzialità delle procedure comparative adottate da Atm”.

Offerte inviate via PEC, Scurria: “dubbi sulla riservatezza delle proposte economiche”

Uno dei punti sui quali si concentra maggiormente l’attenzione del gruppo Scurria riguarda le modalità di presentazione delle offerte economiche previste dall’avviso pubblico. Secondo quanto evidenziato dai tre consiglieri, le proposte dovevano essere trasmesse “esclusivamente tramite Pec senza alcuna busta chiusa, plico sigillato o file cifrato”, una procedura che, a loro giudizio, non avrebbe garantito adeguatamente la “riservatezza del contenuto rispetto a chiunque abbia accesso alla casella di posta aziendale”. “Il principio di segretezza dell’offerta economica costituisce un presidio fondamentale della par condicio tra i partecipanti e dell’imparzialità delle procedure competitive”, denunciano Scurria, Capurro e Contestabile.