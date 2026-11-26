Una giornata dedicata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili. Martedì 1 dicembre 2026, l’UOC di Malattie Infettive dell’AOU “G. Martino” di Messina, diretta dal professor Giovanni Francesco Pellicanò, organizza una campagna di screening mirata all’HIV e alle infezioni a trasmissione sessuale (IST), con visite specialistiche e test gratuiti. L’Ambulatorio per la Prevenzione (PrEP-PPE), diagnosi e cura delle infezioni da HIV/AIDS e sessualmente trasmissibili, situato al primo piano del Padiglione W (stanze 16 e 16 bis) del Policlinico di Messina, sarà aperto dalle ore 8:30 alle ore 16:00. I cittadini potranno usufruire gratuitamente di visite specialistiche per la profilassi pre e post esposizione all’HIV (PrEP e PPE), prestazioni dedicate alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, test rapidi per HIV e sifilide su base volontaria e anonima, oltre a servizi di counseling prima e dopo il test. Gli specialisti saranno inoltre a disposizione per colloqui individuali e approfondimenti sui metodi di prevenzione, sulle modalità per riconoscere e curare queste infezioni e sullo stigma sociale ancora associato all’HIV e alle altre infezioni a trasmissione sessuale.

HIV, l’importanza della diagnosi precoce

A evidenziare l’importanza delle attività di screening è il professor Pellicanò, che richiama l’attenzione sui dati relativi alle nuove diagnosi e sulla necessità di intervenire tempestivamente. “Nel 2025 – sottolinea il Prof. Pellicanò – sono state effettuate 2.220 nuove diagnosi di infezione da HIV casi pari a un’incidenza osservata di 3,8/100.000 residenti così come la Germania e la Norvegia che le colloca al quinto posto rispetto alle altre Nazioni Europee. E una percentuale di diagnosi tardive di infezione di HIV pari al 59,1%, ultimi in Europa per tempestività di diagnosi (Francia 43%, Regno Unito 42%, Germania 32%). Ciò deve indurci a una riflessione: la diagnosi precoce consente di ridurre significativamente il rischio di diffusione dell’infezione grazie all’avvio tempestivo di terapia antiretrovirale e riduce anche il burden di comorbidità e complicanze per ogni singola persona con nuova diagnosi. Pertanto è di vitale importanza lo screening, il più esteso possibile, non solo dei soggetti con comportamenti a rischio ma anche della popolazione generale senza aspettare la comparsa di sintomi, riducendo così sensibilmente sia la circolazione del virus tra la popolazione che i contagi”.

Policlinico di Messina, l’impegno per la prevenzione e contro i pregiudizi

L’iniziativa punta anche ad avvicinare la popolazione ai servizi sanitari, promuovendo una maggiore consapevolezza e contrastando le barriere culturali che ancora oggi ostacolano l’accesso alla prevenzione. “Come Azienda Ospedaliera Universitaria – ha ribadito il Direttore Generale f.f. Elvira Amata – abbiamo il dovere di promuovere iniziative che avvicinino i cittadini ai servizi sanitari, favorendo una maggiore consapevolezza e superando paure e pregiudizi ancora troppo spesso associati a queste infezioni. Con questa giornata di screening vogliamo ribadire il nostro impegno non solo nella cura, ma soprattutto nella prevenzione e nella promozione della salute, offrendo a tutti un’opportunità concreta di informazione, ascolto e accesso gratuito a prestazioni specialistiche”.