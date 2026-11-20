“Nuove guardie mediche a rischio chiusura in provincia di Messina entro il 31 dicembre 2026”. A sollevare la questione è il 2deputato regionale di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, che ha depositato una richiesta di audizione urgente presso la VI Commissione Legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana per ottenere “chiarimenti sulla prospettata riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale, le ex guardie mediche. La richiesta, indirizzata al presidente della Commissione, prevede la convocazione dell’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e del direttore generale dell’ASP di Messina Giuseppe Cuccì. L’obiettivo è conoscere le intenzioni della Regione e verificare quali conseguenze potrebbe avere un ulteriore ridimensionamento dei presidi sanitari sul territorio provinciale”.

Guardie mediche a Messina, Sciotto denuncia il rischio di nuove chiusure

Al centro dell’iniziativa parlamentare c’è la possibilità che entro la fine dell’anno vengano chiuse ulteriori sedi di continuità assistenziale nella provincia messinese. Una prospettiva che preoccupa soprattutto per le conseguenze sui piccoli comuni, sui territori montani e sulle aree più distanti dagli ospedali. Il deputato richiama “due situazioni già verificatesi: la chiusura della guardia medica di Montagnareale, avvenuta nel luglio 2025, e quella del presidio di Merì, chiuso nel settembre 2026″. “Non sono allarmi ipotetici – dichiara l’On. Sciotto – Alcune sedi hanno già cessato la propria attività. È il caso della guardia medica di Montagnareale, chiusa da luglio 2025, e di quella di Merì, chiusa da settembre 2026. La soppressione di presidi in territori montani, con un’elevata presenza di popolazione anziana e distanti dalle strutture ospedaliere, costringe soprattutto le persone più fragili a spostamenti verso altri comuni, anche nelle ore notturne, nei giorni festivi o in condizioni meteorologiche avverse”.

Montagnareale e Merì, le interrogazioni già presentate alla Regione

Il tema della continuità assistenziale era già stato portato all’attenzione del Governo regionale da Matteo Sciotto attraverso precedenti iniziative parlamentari. In particolare, il deputato aveva presentato l’interrogazione n. 2742 del 19 dicembre 2025, dedicata alla situazione della guardia medica di Montagnareale. Successivamente, con l’interrogazione n. 3879 del 26 ottobre 2026, era tornato a chiedere chiarimenti sulle criticità del servizio e sulle prospettive di riorganizzazione dei presidi sanitari nella provincia di Messina. Con la nuova richiesta di audizione urgente, Sciotto intende “ottenere un confronto diretto con i responsabili regionali e dell’ASP, prima che vengano assunte ulteriori decisioni sulla distribuzione delle sedi di continuità assistenziale”.

Valle del Mela, preoccupazione per i servizi sanitari in un’area a rischio ambientale

Particolare attenzione viene riservata alla Valle del Mela, territorio che comprende comuni ricadenti nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA). Secondo il parlamentare di Sud Chiama Nord, “le specifiche vulnerabilità ambientali e sanitarie che caratterizzano quest’area rendono ancora più importante garantire una presenza capillare dei servizi sanitari di prossimità. Un eventuale ulteriore ridimensionamento delle guardie mediche potrebbe infatti accentuare, secondo Sciotto, le difficoltà di accesso alle prestazioni assistenziali, aumentando le disuguaglianze tra i cittadini che vivono nei diversi territori”. “Se è inaccettabile chiudere una guardia medica ovunque – prosegue Sciotto – in Valle del Mela lo è ancora di più. Non è accettabile che esigenze di razionalizzazione organizzativa finiscano per tradursi in un progressivo arretramento dei servizi sanitari essenziali, proprio nei territori che maggiormente necessitano di una presenza sanitaria capillare”.

Audizione urgente all’ARS, chiesti chiarimenti alla Regione e all’ASP di Messina

Attraverso la richiesta depositata in VI Commissione, Matteo Sciotto chiede di conoscere le eventuali linee di indirizzo impartite dall’assessorato regionale alla Salute per la riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale. Il deputato vuole inoltre “chiarimenti sui criteri utilizzati per individuare le sedi eventualmente interessate dalle modifiche, sulle valutazioni relative alle conseguenze per le comunità locali e sulle misure che la Regione e l’ASP intendono adottare per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria. La richiesta punta quindi a fare luce sia sulle scelte organizzative sia sulle possibili ricadute concrete per i cittadini, in particolare nei territori dove l’offerta sanitaria risulta già condizionata dalla distanza dagli ospedali e dalle difficoltà negli spostamenti”.

La scadenza del 31 dicembre: Sciotto sollecita tempi rapidi

L’urgenza dell’audizione è legata alla scadenza del 31 dicembre 2026, termine entro il quale, secondo quanto segnalato dal parlamentare, potrebbero verificarsi ulteriori chiusure di presidi di continuità assistenziale. “Ho chiesto la calendarizzazione con la massima sollecitudine, tenuto conto dell’imminente scadenza del 31 dicembre 2026 – conclude Sciotto – La Commissione deve poter esercitare tempestivamente le proprie prerogative di approfondimento e verifica, prima che vengano assunte determinazioni suscettibili di incidere significativamente sulla tutela della salute e sulla qualità della vita delle comunità interessate”.