Messina: grave incidente sull’A20: traffico in tilt, uscita obbligatoria a Sant’Agata di Militello

Disagi alla circolazione sull’autostrada A20 Messina-Palermo, dove a causa di un incidente stradale è stata disposta una modifica alla viabilità per i veicoli diretti verso Palermo. Gli automobilisti che percorrono l’autostrada in direzione Palermo devono uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sant’Agata di Militello e proseguire lungo la viabilità alternativa, con possibilità di rientrare in autostrada allo svincolo di Santo Stefano di Camastra.

A20, deviazione del traffico dopo l’incidente

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’incidente che ha interessato l’autostrada, comportando la deviazione della circolazione nel tratto compreso tra Sant’Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo siciliano. Il Cas raccomanda “agli automobilisti di procedere con prudenza, rispettare la segnaletica stradale e seguire le indicazioni del personale presente sul posto, prestando particolare attenzione alle deviazioni”.