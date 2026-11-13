Messina, Giornate FAI per le Scuole 2026: aprono 22 siti tra arte, storia e cultura

Si terrà lunedì 16 novembre, alle ore 11, nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI per le Scuole 2026. All’incontro prenderanno parte il sindaco Federico Basile, gli assessori Stello Vadalà e Massimo Finocchiaro, il capo delegazione FAI di Messina, Nico Pandolfino, e il club manager dell’ACR Messina, Maurizio Mantineo. Saranno inoltre presenti i dirigenti degli istituti scolastici coinvolti, che cureranno le aperture dei siti, e alcuni sindaci dei Comuni della provincia che hanno aderito all’iniziativa.

L’edizione 2026 delle Giornate FAI per le Scuole prevede l’apertura di 22 siti nel corso della settimana dal 23 al 28 novembre, offrendo agli studenti e alla comunità l’opportunità di conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio. Il programma dettagliato dell’iniziativa e le modalità di svolgimento delle aperture saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.