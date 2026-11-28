Si terrà lunedì 30 novembre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, in programma sabato 5 dicembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, presso l’Agorà dello Stretto di Messina. Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore alle Politiche della Salute, Alessandra Calafiore, e il presidente della Messina Social City Francesco Giorgio. Parteciperanno inoltre i rappresentanti degli enti istituzionali, sanitari, associativi e aziendali che compongono il Tavolo Tecnico e la rete organizzativa dell’iniziativa.

La rete coinvolta comprende ASP di Messina (Dipartimento di Prevenzione), Università degli Studi di Messina, A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” (UOC Malattie Infettive), A.O. Papardo (UOSD Malattie Infettive), O.P.I., Comitati Consultivi Aziendali di ASP, Policlinico, Papardo e IRCCS Centro Neurolesi, Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina, AVIS Messina, Comitato Provinciale Arcigay Makwan Messina, CESV Messina, Rete Civica per la Salute, Le.L.A.T., Confconsumatori Messina, Rotary Club Messina – Stretto di Messina e ATM Messina.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno illustrati gli obiettivi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell’appuntamento del 5 dicembre, un momento di sensibilizzazione e informazione rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione alla prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili e alla promozione di una cultura basata sulla conoscenza, sull’inclusione e sul contrasto a ogni forma di stigma e discriminazione.

L’iniziativa sarà accompagnata dallo slogan “L’unica barriera è l’indifferenza”, un messaggio che richiama l’importanza dell’informazione, della prevenzione e della partecipazione attiva della comunità.